Franco Colapinto retrasó sus vacaciones y volvió a girar en el Hungaroring

El cierre del Gran Premio de Hungría dejó al descubierto el delicado presente de Alpine. La escudería francesa firmó su actuación más floja de la temporada y volvió a evidenciar la pérdida de competitividad frente a rivales directos como RB, Audi y Aston Martin, que hoy aparecen un paso por delante de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Mientras la Fórmula 1 entra en el tradicional receso europeo, el equipo aprovechará estas semanas para trabajar en mejoras que le permitan recuperar terreno. Sin embargo, Franco Colapinto no pudo comenzar sus vacaciones, ya que Alpine decidió que permanezca en Hungría para participar de los ensayos oficiales de Pirelli.

El piloto argentino fue designado para realizar las pruebas de neumáticos de cara a la temporada 2027, en una serie de test programados para martes y miércoles en el circuito de Hungaroring. Allí colaborará en el desarrollo de los compuestos que utilizará la categoría el próximo año.

Recién después de completar esos trabajos, Colapinto podrá tomarse unos días de descanso, aunque el receso será breve. En las próximas semanas deberá reincorporarse a la fábrica de Enstone para preparar el regreso de la actividad con vistas al Gran Premio de los Países Bajos.

Además, el futuro del argentino en Alpine continúa sin definirse oficialmente. A pesar de las expectativas que existían antes del parón, la escudería todavía no confirmó su continuidad para la temporada 2027.

La Fórmula 1 volverá a la acción el fin de semana del 21 al 23 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, primera cita tras el receso de verano europeo.