Israel asegura que está preparado para atacar a Irán, pero afirma que Estados Unidos frena una ofensiva

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el Gobierno israelí mantiene la intención de lanzar una ofensiva contra Irán, aunque aseguró que cualquier operación de gran escala depende del visto bueno de Estados Unidos, que hasta el momento se opone por el riesgo de una escalada regional y su posible impacto en los mercados energéticos.

En una entrevista concedida a un medio de su país, Katz sostuvo que Israel cuenta con la capacidad militar necesaria para ejecutar un ataque contra objetivos estratégicos iraníes, incluidos los vinculados al sector energético. Sin embargo, remarcó que la coordinación con Washington resulta determinante antes de avanzar con una acción de esa magnitud.

Las declaraciones llegan en un contexto de relativa calma entre ambos países, luego de que Estados Unidos e Irán pusieran fin días atrás a una serie de enfrentamientos que se extendieron durante casi dos semanas. Pese a la reducción de la tensión, el escenario continúa siendo frágil y las diferencias entre Teherán e Israel siguen abiertas.

El funcionario israelí aseguró que las Fuerzas Armadas están en condiciones de desarrollar una operación que afecte seriamente las capacidades de Irán y sostuvo que el país se encuentra preparado desde el punto de vista logístico y operativo para responder si la situación lo requiere.

Katz también confirmó que aeronaves militares estadounidenses utilizaron bases aéreas ubicadas en territorio israelí para realizar operaciones contra objetivos iraníes. Según explicó, las autoridades de Teherán conocen el grado de cooperación existente entre ambos aliados, lo que refleja el estrecho vínculo militar que mantienen Israel y Estados Unidos en medio de la crisis.

Las declaraciones del ministro vuelven a poner el foco sobre la compleja situación en Medio Oriente, donde cualquier decisión militar podría tener consecuencias para la estabilidad regional y para el mercado internacional de la energía.