Santilli intensifica el diálogo con las provincias para reunir apoyos a la reforma electoral

Diego Santilli iniciará una gira por distintas provincias para fortalecer el diálogo político.

La reforma electoral y la eliminación de las PASO continúan entre las prioridades del Gobierno.

El jefe de Gabinete participará de encuentros con gobernadores de diferentes espacios políticos.

Las provincias del Norte Grande volverán a plantear reclamos por infraestructura y energía.

El Gobierno avanza con la transferencia de obras públicas nacionales a las provincias.

La Casa Rosada busca ampliar los consensos legislativos de cara a las reformas y al escenario electoral de 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, prepara una nueva gira por distintas provincias con el objetivo de fortalecer el diálogo político con gobernadores y dirigentes del interior, en momentos en que el Gobierno nacional busca reunir los consensos necesarios para avanzar en el Congreso con su agenda de reformas. Entre las prioridades figura la reforma electoral, especialmente la iniciativa para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un proyecto que todavía no reúne el respaldo suficiente dentro del Parlamento.

Según trascendió, el recorrido comenzaría durante la primera semana de agosto e incluiría visitas a provincias gobernadas por dirigentes de diferentes espacios políticos. Aunque el itinerario definitivo aún no fue confirmado, entre los destinos analizados aparecen Santiago del Estero y Catamarca, donde el oficialismo nacional buscará mantener contactos institucionales con administraciones provinciales de origen peronista.

En el caso de Catamarca, además, se evalúa una futura visita del presidente Javier Milei para recorrer proyectos vinculados con la explotación de litio, uno de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la generación de divisas.

Otra de las actividades previstas tendría lugar en Chaco, donde Santilli participaría junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de un encuentro regional encabezado por el gobernador Leandro Zdero. La reunión estará centrada en el análisis de medidas preventivas frente al fenómeno climático conocido como Súper Niño, cuya evolución genera preocupación en las provincias del Nordeste Argentino y el Litoral debido a su potencial impacto sobre la infraestructura, la producción y las actividades económicas.

En paralelo, el Gobierno también sigue de cerca la convocatoria a una nueva reunión del bloque de gobernadores del Norte Grande, que se realizaría en Misiones por iniciativa del gobernador Hugo Passalacqua. Santilli fue invitado a participar del encuentro, que reunirá a mandatarios de distintos signos políticos para analizar una agenda común vinculada al desarrollo regional.

Durante las reuniones previas entre el Gobierno nacional y los gobernadores del Norte Grande, las provincias plantearon diversos reclamos relacionados con la obra pública, la infraestructura energética y la conectividad. Uno de los principales pedidos continúa siendo la creación de un régimen de subsidios para las provincias de clima cálido, iniciativa que busca compensar el elevado consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, confirmó su participación en el encuentro y adelantó que uno de los principales ejes será el estado de las rutas nacionales que atraviesan la región. En ese sentido, destacó la importancia de las obras destinadas a mejorar los corredores viales y valoró el avance de las licitaciones para que el sector privado asuma tareas de construcción, mantenimiento y reparación de distintas rutas estratégicas.

Jaldo también se convirtió en el primer mandatario provincial en anunciar el desdoblamiento de las elecciones locales, fijando la fecha de los comicios para el 9 de mayo de 2027. La decisión podría ser imitada por otros gobernadores, aunque muchos prefieren esperar la definición parlamentaria sobre la eventual modificación del sistema electoral antes de adoptar una determinación definitiva.

Mientras tanto, el Gobierno continúa impulsando el proceso de transferencia de obras públicas nacionales hacia las provincias. Uno de los casos más relevantes fue el traspaso de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, una medida que marcó un cambio en la estrategia de administración de la infraestructura vial y que podría repetirse con otros distritos como San Luis, La Pampa, Chubut y Corrientes.

En el plano político, La Libertad Avanza mantiene acuerdos electorales con varios gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero. Desde el oficialismo sostienen que la prioridad continúa siendo consolidar una red de alianzas que facilite la aprobación de proyectos legislativos y fortalezca la estrategia política con vistas al proceso electoral de 2027.

No obstante, también comenzaron a surgir diferencias con algunos mandatarios del Norte. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y su par jujeño, Carlos Sadir, expresaron reparos frente a recientes decisiones del Gobierno vinculadas a normas sanitarias para la producción bananera y a la intención de modificar la legislación sobre el mercado editorial. Ambos reclamaron una mayor participación de las provincias en las decisiones que afectan a las economías regionales.

En ese escenario, la gira de Santilli buscará fortalecer el diálogo político con los gobernadores, sumar respaldos para las principales iniciativas legislativas del oficialismo y consolidar una estrategia de negociación que permita avanzar con la agenda de reformas impulsada por la Casa Rosada.