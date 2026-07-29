Sobrero cuestionó la visita de Georgieva y renovó sus críticas al acuerdo con el FMI

Rubén Sobrero cuestionó la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina.

El dirigente sostuvo que la titular del FMI llegó para supervisar el cumplimiento del programa económico.

También criticó los pagos realizados por el país al organismo internacional.

Cuestionó que la agenda de la funcionaria incluyera una visita a Vaca Muerta.

Propuso dejar sin efecto el acuerdo con el FMI y redestinar esos recursos a políticas sociales.

La visita de Georgieva reavivó el debate político sobre la deuda y el rumbo económico del país.

La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina volvió a generar fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición al Gobierno nacional. Entre las voces críticas se expresó el dirigente ferroviario Rubén Sobrero, quien sostuvo que la presencia de la titular del organismo responde al seguimiento del programa económico acordado con la administración del presidente Javier Milei.

A través de una publicación en la red social X, Sobrero afirmó que la visita de Georgieva no constituye una actividad de carácter protocolar, sino una instancia de supervisión del cumplimiento de las metas comprometidas por el Gobierno argentino ante el organismo internacional. En ese marco, vinculó la agenda desarrollada por la funcionaria con la continuidad del programa económico impulsado por el Poder Ejecutivo y con las medidas implementadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dirigente sindical cuestionó especialmente las reuniones que Georgieva mantuvo durante su estadía en el país, entre ellas los encuentros con integrantes del Gabinete nacional y la recorrida prevista por Vaca Muerta. Según manifestó, esas actividades reflejan el interés del FMI por monitorear la evolución de la economía argentina y el desarrollo de uno de los principales polos energéticos del país.

Sobrero también hizo referencia al nivel de endeudamiento que mantiene la Argentina con el organismo internacional y sostuvo que el FMI continúa ejerciendo una influencia determinante sobre las decisiones económicas del Gobierno. En ese sentido, expresó que el programa vigente condiciona las políticas públicas y limita el margen de acción de la administración nacional.

Otro de los ejes de sus cuestionamientos estuvo vinculado con el impacto social de las medidas económicas. El referente ferroviario afirmó que las políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo afectan principalmente a los trabajadores y a distintos sectores vulnerables de la población, mientras se prioriza el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, criticó que la agenda de Georgieva incluyera una visita a Vaca Muerta, al considerar que los recursos energéticos estratégicos del país quedan subordinados a intereses vinculados con los acreedores internacionales y las compañías petroleras. Desde su perspectiva, la explotación de esos recursos debería estar orientada prioritariamente al desarrollo interno y no al fortalecimiento de los compromisos externos.

En sus declaraciones, Sobrero también cuestionó los pagos efectuados por la Argentina al organismo internacional durante los últimos meses. El dirigente sostuvo que esos desembolsos podrían haberse destinado a fortalecer distintas áreas del Estado, entre ellas el sistema previsional, la salud pública, la educación, la asistencia a personas con discapacidad y la obra pública.

Bajo esa mirada, afirmó que la continuidad del programa acordado con el FMI implica una asignación de recursos que, a su criterio, posterga otras necesidades económicas y sociales. En consecuencia, reiteró su rechazo al esquema de financiamiento vigente y planteó la necesidad de modificar el rumbo de la política económica.

Como alternativa, Sobrero propuso dejar sin efecto el acuerdo con el organismo internacional y redireccionar los recursos destinados al pago de la deuda hacia políticas públicas vinculadas con el empleo, los salarios, las jubilaciones, la vivienda, la salud y la educación. El dirigente sostuvo que esa constituye la posición que impulsa el espacio político al que pertenece frente al actual escenario económico.

Las declaraciones del referente sindical se conocieron luego de que Georgieva expresara públicamente su respaldo a la marcha del programa económico argentino. Durante su visita oficial, la directora gerente del FMI destacó los avances registrados en materia de estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, fortalecimiento de las reservas y equilibrio fiscal, aunque también señaló la necesidad de continuar profundizando reformas orientadas a promover el crecimiento, el empleo y la inversión.

De este modo, la presencia de la titular del Fondo volvió a instalar en el centro del debate político las diferencias entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición respecto del vínculo con el organismo internacional, la estrategia para afrontar los compromisos de deuda y el impacto que las políticas económicas tienen sobre la actividad productiva y la situación social del país.