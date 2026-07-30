Cristina Kirchner publicó una carta abierta, denunció una “proscripción” política y llevó su caso ante la ONU

Cristina Kirchner denunció una supuesta proscripción política y anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La ex presidenta sostuvo que las decisiones judiciales buscan impedir su participación en la vida política.

En la carta también afirmó que existe un “machismo estructural” en sectores del Poder Judicial.

Cristina Kirchner designó a los abogados Javier Borrego y Rafael Valim para impulsar su estrategia jurídica internacional.

La ex mandataria reiteró que continuará defendiendo su inocencia y cuestionó el funcionamiento de los mecanismos internos de protección de derechos.

El documento concluye con un llamado a sus seguidores para mantener la esperanza y continuar participando en la vida política del país.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió una carta abierta en la que denunció ser víctima de una "proscripción" política y de una persecución judicial, al tiempo que anunció la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). La ex mandataria sostuvo que recurrió al sistema internacional al considerar que los mecanismos internos dejaron de garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

En el documento, Cristina Kirchner afirmó que las causas judiciales en su contra tienen como finalidad impedir su participación en la vida política argentina. Según expresó, las decisiones adoptadas por la Justicia trascienden el plano penal y persiguen el objetivo de excluirla de manera permanente de la actividad pública.

En ese sentido, sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye, a su entender, la verdadera sanción que enfrenta, mientras que la pena de prisión representa un aspecto accesorio dentro del proceso judicial. Asimismo, consideró que las medidas adoptadas en su contra buscan afectar no solo su situación personal, sino también al espacio político que representa.

La ex vicepresidenta también planteó que las actuaciones judiciales deben analizarse en un contexto más amplio, al sostener que existe una intención de limitar la expresión de la voluntad popular mediante la exclusión de determinados dirigentes de la competencia política.

Otro de los ejes de la carta estuvo vinculado a las críticas dirigidas al funcionamiento del Poder Judicial. Cristina Kirchner afirmó que las decisiones adoptadas en su contra responden, además, a un "machismo estructural" que, según manifestó, aún persiste en determinados sectores de la Justicia argentina.

De acuerdo con su interpretación, su condición de mujer y el liderazgo político que ejerció durante los últimos años también influyeron en el tratamiento judicial de las causas que la involucran. En ese marco, sostuvo que fue sometida a cuestionamientos que excedieron el análisis de sus actos de gobierno.

La ex mandataria también recordó el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el clima de violencia, estigmatización y arbitrariedad que, según afirmó, se desarrolló en torno a su figura contribuyó a generar un escenario de extrema gravedad.

En relación con la presentación internacional, Cristina Kirchner informó que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al considerar que el sistema internacional constituye una instancia de protección cuando los mecanismos internos dejan de garantizar los derechos de las personas frente a eventuales abusos del poder.

Como parte de esa estrategia jurídica, anunció la designación de los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, para representar su caso ante el organismo internacional. Según explicó, ambos profesionales cuentan con trayectoria académica y experiencia en materia de derecho internacional y Estado de Derecho, condiciones que, a su juicio, contribuirán al análisis de la presentación.

En el tramo final de la carta, la ex presidenta reiteró que continuará sosteniendo su inocencia y aseguró que mantendrá su defensa por todas las vías legales disponibles. Además, manifestó que no abandonará su compromiso con la actividad política ni modificará sus convicciones frente a las decisiones judiciales que cuestiona.

El mensaje concluyó con una convocatoria dirigida a sus seguidores, a quienes instó a mantener la esperanza y continuar participando políticamente. En ese marco, expresó su confianza en que será posible construir nuevamente un proyecto basado en la solidaridad, la equidad y la defensa de los intereses populares.

La publicación de la carta se produce en un contexto de fuerte debate político y judicial en torno a la situación de la ex mandataria y agrega un nuevo capítulo a su estrategia de recurrir a organismos internacionales para plantear presuntas vulneraciones de derechos. La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU abre ahora una nueva instancia dentro del plano internacional, mientras el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político argentino.