El Gobierno respondió a la carta abierta de Cristina Kirchner y defendió la condena dictada por la Justicia argentina

El Gobierno respondió a la carta abierta publicada por Cristina Kirchner y respaldó la condena dictada por la Justicia argentina.

El canciller Pablo Quirno afirmó que la ex presidenta puede realizar las presentaciones internacionales que considere necesarias.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner anunció que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por una presunta persecución judicial.

La ex mandataria incorporó a los abogados Javier Borrego y Rafael Valim para impulsar su estrategia jurídica internacional.

El intercambio profundizó el debate político sobre la situación judicial de la ex presidenta y el alcance de su presentación ante organismos internacionales.

El Gobierno nacional respondió por primera vez a la carta abierta publicada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que anunció la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar una presunta persecución judicial y política en su contra. Desde la administración de Javier Milei relativizaron la iniciativa internacional y remarcaron que la condena dictada por la Justicia argentina debe cumplirse.

La respuesta oficial estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que la ex mandataria tiene libertad para realizar las presentaciones que considere pertinentes ante organismos internacionales, aunque afirmó que ello no modifica la situación judicial derivada de la condena en la causa Vialidad.

El funcionario señaló que Cristina Kirchner fue juzgada y condenada por los tribunales argentinos y recordó que la sentencia incluye, además de la pena de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese marco, sostuvo que el proceso judicial ya concluyó dentro de las instancias correspondientes del sistema judicial argentino.

Durante sus declaraciones, Quirno también cuestionó la estrategia política de la ex vicepresidenta y vinculó la presentación internacional con la situación interna del peronismo. Según expresó, el espacio opositor atraviesa un proceso de definición de candidaturas y, en ese contexto, consideró que existe un intento de instalar nuevamente la situación judicial de Cristina Kirchner en el centro del debate político.

Asimismo, afirmó que determinados sectores buscan regresar al poder con el propósito de modificar la situación judicial de la ex mandataria, al sostener que existe una intención de promover un eventual indulto en caso de un cambio de gobierno.

Las declaraciones del canciller se conocieron pocas horas después de que Cristina Kirchner difundiera una extensa carta abierta en la que explicó los fundamentos de su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En ese documento, la ex presidenta sostuvo que su condena forma parte de un proceso de "proscripción política" destinado a impedir su participación en la vida pública. Además, aseguró que las actuaciones judiciales en su contra respondieron a una persecución política y denunció la existencia de sesgos de género dentro del proceso que culminó con la sentencia.

La ex mandataria argumentó que las decisiones adoptadas por la Justicia exceden su situación personal y persiguen el objetivo de excluir al espacio político que representa de la competencia electoral. Según manifestó, las supuestas irregularidades registradas durante el proceso justifican la intervención de organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos.

En ese contexto, Cristina Kirchner informó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que los mecanismos internos dejaron de garantizar plenamente sus derechos fundamentales.

Como parte de esa nueva estrategia jurídica, anunció la incorporación de los abogados internacionales Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, quienes tendrán a su cargo la representación de su caso ante el organismo internacional.

La ex presidenta sostuvo que ambos profesionales cuentan con experiencia en derecho internacional y que su participación permitirá que la presentación sea evaluada bajo los estándares previstos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

En su carta, además, reiteró que continuará defendiendo su inocencia y afirmó que no modificará su compromiso político pese a la condena judicial. También convocó a sus seguidores a mantener la participación política y expresó su confianza en una futura revisión de su situación.

La respuesta del Gobierno marca el inicio de un nuevo capítulo en la controversia generada por la decisión de Cristina Kirchner de recurrir a organismos internacionales. Mientras la ex mandataria sostiene que existieron violaciones a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial, el Ejecutivo reafirma que la condena fue dictada por la Justicia argentina dentro del marco institucional vigente y que las presentaciones internacionales no alteran los efectos de la sentencia.