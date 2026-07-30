Roberto Feletti reclamó “ponerle un límite” a Javier Milei y cuestionó el acuerdo del Gobierno con el FMI

Roberto Feletti cuestionó la política económica del Gobierno y pidió “ponerle un límite” a Javier Milei.

El ex funcionario criticó el acuerdo con el FMI y sostuvo que no permitió fortalecer las reservas del Banco Central.

También objetó la visita de Kristalina Georgieva y consideró que evidenció una fuerte influencia del organismo internacional.

Feletti comparó la situación económica actual con la etapa final del gobierno de Fernando de la Rúa.

El ex secretario cuestionó la política exterior del Gobierno y las reformas vinculadas a privatizaciones y activos públicos.

Además, advirtió que el Ejecutivo enfrenta dificultades para compatibilizar estabilidad financiera, pago de la deuda y reactivación económica.

El ex secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, formuló una serie de críticas al Gobierno nacional y cuestionó el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei. Durante una entrevista radial, el ex funcionario sostuvo que "hay que ponerle un límite" al mandatario y reclamó una reacción de los distintos sectores políticos y sociales frente a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

En sus declaraciones, Feletti concentró buena parte de sus cuestionamientos en la política económica y en la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según expresó, el acuerdo alcanzado con el organismo no logró fortalecer la posición financiera del país y, por el contrario, favoreció principalmente a los sectores vinculados a la renta financiera.

En ese marco, el ex funcionario sostuvo que los desembolsos del organismo internacional no se reflejaron en una acumulación sostenida de reservas en el Banco Central. A su entender, ese aspecto constituye uno de los principales interrogantes del actual programa económico y advirtió que la pérdida de divisas continúa siendo un factor de preocupación para la economía argentina.

Feletti también se refirió a la reciente visita al país de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. En ese sentido, consideró que la participación de la funcionaria en reuniones con integrantes del Gabinete nacional evidenció, según su interpretación, un nivel de influencia inédito del organismo sobre la administración argentina. Desde su perspectiva, esa situación refleja una relación de fuerte dependencia respecto de los lineamientos impulsados por el Fondo.

Al analizar el escenario económico, el ex secretario estableció una comparación con el período final de la presidencia de Fernando de la Rúa. Señaló que el Gobierno mantiene una estrategia centrada en el ajuste fiscal mientras persisten las dificultades para recomponer las reservas internacionales, una combinación que, según afirmó, podría derivar en un deterioro de la situación económica si no se modifican las políticas actuales.

En ese contexto, Feletti reclamó una respuesta más activa de los sectores opositores y de distintas organizaciones políticas y sociales. Consideró que existe una falta de reacción frente a las medidas del oficialismo y reiteró la necesidad de establecer límites institucionales a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Las críticas también alcanzaron la política exterior del Gobierno. El ex funcionario cuestionó la participación de Milei en un acto político realizado en Brasil y consideró que el Presidente no debió involucrarse en el proceso electoral de ese país ni realizar declaraciones contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Según manifestó, ese tipo de acciones podría generar consecuencias sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países y planteó que el episodio reviste gravedad desde el punto de vista institucional.

Por otra parte, Feletti expresó su preocupación por las reformas impulsadas por el Gobierno en distintas áreas del Estado. En sus declaraciones hizo referencia al proceso de privatizaciones, a la venta de activos públicos y a las modificaciones vinculadas al régimen de propiedad de la tierra, medidas que, según sostuvo, forman parte de un proceso de reducción de la participación estatal en sectores considerados estratégicos.

Asimismo, el ex funcionario advirtió sobre la evolución del endeudamiento y reiteró sus cuestionamientos a la falta de acumulación de reservas internacionales. A su juicio, ambos factores limitan la capacidad del Gobierno para sostener el actual programa económico en el mediano plazo.

En el tramo final de sus declaraciones, Feletti analizó los desafíos que enfrenta la administración nacional en materia financiera. Señaló que un eventual incremento de las tasas de interés podría profundizar la morosidad de familias y empresas, mientras que una devaluación tendría impacto sobre la inflación. Según su visión, ambas variables colocan al Gobierno frente a un escenario complejo para compatibilizar la estabilidad financiera, el cumplimiento de los compromisos de deuda y la recuperación de la actividad económica.

Las declaraciones del ex secretario de Comercio se suman a las críticas que distintos referentes de la oposición vienen formulando sobre la marcha del programa económico, el vínculo con el FMI y las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de política exterior y administración del Estado.