El avance del monotributo modifica el financiamiento previsional y profundiza el desafío para la sostenibilidad del SIPA

El crecimiento del monotributo modificó la estructura de financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Actualmente se necesitan casi 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, frente a 3,5 trabajadores asalariados registrados.

La participación de los monotributistas entre los aportantes al SIPA pasó del 9% en 1998 a más del 20% en 2026.

La mayoría de los contribuyentes del régimen simplificado se concentra en las categorías de menores aportes previsionales.

La elevada informalidad laboral y el envejecimiento de la población incrementan la presión sobre la sostenibilidad del sistema jubilatorio.

Especialistas sostienen que una futura reforma previsional deberá contemplar la transformación del mercado laboral y la evolución demográfica del país.

El crecimiento sostenido del monotributo como modalidad de inserción laboral comenzó a transformar la estructura de financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en un contexto marcado por el aumento del empleo independiente, la elevada informalidad y el envejecimiento de la población. Si bien el régimen permitió incorporar a millones de trabajadores a la formalidad, distintos estudios advierten que el bajo nivel de los aportes realizados por este universo plantea nuevos desafíos para la sustentabilidad del sistema jubilatorio.

Un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) señala que actualmente se necesitan casi 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, mientras que para alcanzar el mismo objetivo bastan alrededor de 3,5 trabajadores asalariados registrados. La diferencia también se observa en el caso de la jubilación mínima con bono, para cuya cobertura se requieren aproximadamente 23 monotributistas frente a 2,4 empleados registrados.

Los datos reflejan un cambio en la composición del mercado laboral registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, el número de monotributistas aumentó en más de 150.000 personas, lo que representa un crecimiento del 7,4%. En el mismo período, la cantidad de trabajadores autónomos prácticamente no mostró variaciones, mientras que el empleo registrado sufrió una disminución superior a los 329.000 puestos de trabajo, con la mayor caída concentrada en el sector privado.

Para los especialistas, esta evolución modifica uno de los pilares sobre los que históricamente se sostuvo el sistema previsional. La sostenibilidad del SIPA ya no depende únicamente de la evolución demográfica, sino también de la calidad y magnitud de los aportes que ingresan mensualmente.

Actualmente, el sistema cuenta con aproximadamente 10,3 millones de aportantes para financiar cerca de 7,5 millones de beneficios previsionales. Del total de quienes realizan contribuciones, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia y el 26% restante a independientes. Dentro de este último grupo, unos 2,2 millones están inscriptos en el régimen de monotributo.

La participación de los monotributistas dentro del universo de aportantes se incrementó de manera significativa durante las últimas décadas. Mientras en 1998 representaban alrededor del 9% del total, en marzo de 2026 ya superaban el 20%. En términos absolutos, la cantidad de contribuyentes bajo este régimen pasó de poco más de medio millón a 2,2 millones de personas.

Sin embargo, el aumento en la cantidad de aportantes no se tradujo en un crecimiento proporcional de los recursos previsionales. Según el informe, un trabajador asalariado aporta, en promedio, el equivalente al 11,2% de sus ingresos al sistema jubilatorio, mientras que un autónomo contribuye con el 5,2% y un monotributista apenas con el 1,1%.

La diferencia también resulta evidente al observar los montos nominales. Durante marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un trabajador registrado ascendió a 187.098 pesos mensuales, mientras que el de un monotributista rondó los 19.215 pesos, casi diez veces menos.

Los especialistas atribuyen esta situación, en gran medida, a la distribución de los contribuyentes dentro del régimen simplificado. Más de la mitad de los monotributistas se encuentra inscripta en la categoría A y cerca de dos tercios se concentran entre las categorías A y B, que corresponden a los niveles de facturación más bajos y, en consecuencia, generan los menores aportes previsionales.

A este escenario se suma un mercado laboral que continúa mostrando elevados niveles de informalidad. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el estudio, el 44% de las personas ocupadas trabaja fuera del sistema formal, lo que implica que más de nueve millones de trabajadores no realizan aportes jubilatorios.

El panorama también se ve condicionado por las proyecciones demográficas. Según las estimaciones oficiales, la población mayor de 65 años aumentará de manera sostenida durante las próximas décadas, incrementando la cantidad de beneficiarios del sistema previsional mientras disminuye la relación entre trabajadores activos y jubilados.

En la actualidad, los aportes personales y las contribuciones patronales no alcanzan para cubrir el gasto previsional, que incluye jubilaciones, pensiones, moratorias, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y distintos bonos. Como consecuencia, el SIPA mantiene un déficit cercano al 2% del Producto Bruto Interno y requiere asistencia financiera del Tesoro Nacional.

Frente a este escenario, desde la Fundación Mediterránea consideran que una futura reforma previsional debería contemplar no solo aspectos como la edad jubilatoria o los requisitos de acceso, sino también las profundas transformaciones que experimentó el mercado laboral en los últimos años. El estudio concluye que comprender estos cambios permitirá diseñar un sistema más consistente y sostenible frente a los desafíos económicos y demográficos que enfrenta la Argentina.