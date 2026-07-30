La morosidad de las familias complica la recuperación del crédito y reabre el debate sobre el costo del financiamiento

Los préstamos personales mantienen tasas elevadas pese a la desaceleración de la inflación.

La brecha entre las tasas de los créditos y los plazos fijos es la más alta registrada en catorce años.

El costo financiero total de los préstamos personales supera el 100% anual una vez incorporados impuestos y cargos.

Especialistas proponen reducir la carga impositiva y mejorar la evaluación del riesgo crediticio para abaratar el financiamiento.

Los analistas sostienen que una recuperación de los ingresos familiares será determinante para reactivar el crédito al consumo.

El fuerte incremento de la morosidad entre las familias argentinas volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento del mercado crediticio. En un contexto marcado por ingresos reales deteriorados y un elevado costo del financiamiento, el acceso al crédito para consumo continúa perdiendo dinamismo, una situación que representa un desafío para el objetivo del Gobierno de consolidar al crédito privado como uno de los motores del crecimiento económico.

Los datos del Banco Central muestran un deterioro significativo en la capacidad de pago de los hogares durante los últimos veinte meses. En ese período, la morosidad de los créditos destinados a personas pasó del 2,5% al 12,8%, mientras que los préstamos personales registran el indicador más preocupante, con un 15,9% de las operaciones presentando atrasos en los pagos.

Este escenario convive con tasas de interés que continúan siendo elevadas para quienes buscan financiamiento. Durante julio, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales se ubicó en torno al 66%, muy por encima de la inflación esperada para los próximos doce meses, estimada en 22,3% por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). A pesar de la desaceleración inflacionaria observada en los últimos meses, las tasas activas prácticamente no mostraron cambios desde el inicio del año.

En contraste, las tasas ofrecidas por los plazos fijos experimentaron una reducción mucho más pronunciada. La tasa BADLAR promedio para depósitos superiores al millón de pesos se ubicó alrededor del 21%, incluso por debajo de la inflación proyectada. Esta diferencia profundizó la brecha entre las tasas que pagan los bancos por captar depósitos y las que cobran por prestar dinero.

El diferencial promedio entre ambas tasas alcanzó este año el nivel más alto de los últimos catorce años para el período comprendido entre enero y julio. La consecuencia inmediata es un menor incentivo para que los ahorristas mantengan sus fondos dentro del sistema financiero y, al mismo tiempo, una menor disposición de las familias a tomar créditos debido a los elevados costos.

A esa realidad se suma el costo financiero total que afrontan quienes solicitan préstamos personales. Las estimaciones privadas indican que el financiamiento supera ampliamente el 100% efectivo anual una vez incorporados impuestos, comisiones y otros cargos asociados, lo que incrementa considerablemente el peso de las cuotas sobre economías familiares ya afectadas por la pérdida de poder adquisitivo.

Especialistas del sector coinciden en que parte de esta situación responde a la elevada percepción de riesgo que enfrentan las entidades financieras. La creciente mora obliga a incorporar mayores márgenes de cobertura, elevando aún más las tasas aplicadas a nuevos préstamos. A ello se agregan los costos operativos y la carga tributaria que incide sobre la intermediación financiera.

Frente a este panorama, distintos economistas consideran que existen herramientas que podrían contribuir a reducir el costo del crédito. Entre ellas aparecen una eventual disminución de la presión impositiva sobre las operaciones financieras, mejoras en los sistemas de información crediticia para segmentar con mayor precisión el riesgo de los clientes y medidas regulatorias que favorezcan una reducción gradual de las tasas activas.

Desde el Banco Provincia sostienen que el problema central no reside en una falta de educación financiera, sino en el deterioro de los ingresos de los hogares. De acuerdo con esa visión, muchas familias dejaron de cumplir con sus obligaciones sin haber incrementado significativamente su nivel de endeudamiento. En otros casos, el mayor uso del crédito respondió a la necesidad de sostener el consumo cotidiano frente a una pérdida de capacidad adquisitiva.

La entidad también advierte que el financiamiento comienza a concentrarse cada vez más en las empresas, donde el riesgo de incumplimiento resulta menor para los bancos. Mientras los préstamos corporativos continúan expandiéndose en términos reales, el crédito destinado al consumo muestra una evolución mucho más débil, reflejando las dificultades que enfrentan los hogares para acceder a financiamiento en condiciones sostenibles.

En ese contexto, los analistas consideran que la recuperación del crédito dependerá de la consolidación de la estabilidad macroeconómica y, especialmente, de una mejora sostenida en los ingresos reales. Sin una recuperación de la capacidad de pago de las familias, la elevada morosidad continuará presionando sobre las tasas y limitará la expansión del financiamiento destinado al consumo, uno de los componentes considerados clave para fortalecer la actividad económica en los próximos años.

La morosidad de los hogares se multiplicó en los últimos veinte meses y alcanzó niveles que preocupan al sistema financiero.