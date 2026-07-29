Familias endeudadas y créditos caros: las razones detrás del freno al financiamiento personal

El intento oficial por convertir a los préstamos en el motor de la economía enfrenta un obstáculo severo en el bolsillo de los consumidores. La combinación de salarios debilitados y aumentos en los gastos cotidianos provocó que el incumplimiento en el pago de deudas bancarias se disparara. De acuerdo con cifras del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó del 2,5% al 12,8% en menos de dos años, registrando su punto más crítico en los préstamos personales, donde casi el 16% de los clientes presenta atrasos.

Esta dificultad para cumplir con las cuotas obligó a las entidades bancarias a cubrirse cobrando intereses muy elevados. Durante el mes de julio, la tasa promedio de los créditos personales se ubicó en un 66% anual, un valor que resulta desproporcionado al compararse con la inflación prevista para los próximos doce meses, estimada en torno al 22,3%. En contraste, los bancos pagan apenas cerca del 21% anual por los depósitos a plazo fijo, generando una diferencia entre lo que cobran y lo que pagan que no se veía desde hace catorce años.

El costo real de endeudarse resulta aún más pesado para los usuarios. Al sumar comisiones, impuestos y el riesgo de impago, el Costo Financiero Total de un préstamo personal supera el 122% efectivo anual. Esta brecha desincentiva tanto a los ahorristas, que reciben un rendimiento bajo por su dinero, como a las familias, que no pueden afrontar las altas cuotas solicitadas. Por esta razón, el crédito a individuos cayó un 1,5% real en julio, mientras que el financiamiento a empresas logró crecer.

Especialistas del sector señalan que las familias no cayeron en mora por tomar deudas irresponsables, sino por una pérdida directa en el poder de compra de sus salarios. Frente a este escenario, analistas y referentes bancarios sugieren que el Poder Ejecutivo podría intervenir reduciendo los impuestos que gravan la actividad financiera o mejorando la evaluación de riesgo individual. Sin embargo, coinciden en que la solución definitiva requerirá consolidar la estabilidad económica general y lograr una recuperación sostenida en los ingresos de la población.