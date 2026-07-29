Lionel Messi regresa a Florida tras su descanso en Rosario

Lionel Messi puso fin a sus vacaciones y emprendió el regreso a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami, luego de unos días de descanso en Rosario tras el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Después del intenso desgaste físico y emocional que significó disputar la final de la Copa del Mundo frente a España, el capitán argentino eligió pasar unos días junto a su familia en su ciudad natal. Sin participar de actos oficiales ni celebraciones en Buenos Aires, el rosarino viajó directamente a Santa Fe el pasado 21 de julio para disfrutar de una semana de tranquilidad con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Durante su estadía, Messi aprovechó para reencontrarse con su padre, Jorge Messi, recorrer distintos puntos de la zona sur de Rosario y asistir al estadio de Central Córdoba de Rosario, en Arroyo Seco, donde presenció un partido de Leones FC, el club vinculado a su familia.

Sin embargo, el descanso llegó a su fin. Pasadas las 22.30 del martes, el futbolista abordó un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas con destino a Miami, donde volverá a ponerse a disposición del cuerpo técnico de Inter Miami.

Inter Miami prepara el regreso de su capitán

En su ausencia, el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos logró sostener un buen rendimiento. Sin Messi ni Rodrigo De Paul, el equipo consiguió dos victorias importantes en la MLS: 3-2 frente a Chicago Fire y 1-0 ante Montreal, resultados que le permitieron mantenerse competitivo mientras aguardaba el regreso de sus principales figuras.

Debido a la intensa carga de partidos acumulada durante el Mundial 2026, la MLS autorizó a los clubes a administrar de manera individual los períodos de descanso de los futbolistas que participaron del torneo. En ese contexto, Messi fue eximido de disputar el MLS All-Star Game y tampoco estará disponible para el compromiso del próximo fin de semana frente a Columbus Crew.

Cuándo volvería a jugar Messi

El principal objetivo del cuerpo médico de Inter Miami es que el rosarino recupere plenamente su condición física antes de regresar a la competencia, evitando cualquier riesgo de sobrecarga muscular tras la exigencia del Mundial.

En principio, la fecha apuntada para su regreso oficial es el miércoles 5 de agosto, cuando Inter Miami debutará en la Leagues Cup como local frente a Atlético de San Luis.

De todos modos, si el cuerpo técnico considera que necesita algunos días más de preparación, su vuelta podría postergarse para los siguientes compromisos de la fase de grupos, ya sea el 8 de agosto frente a Monterrey o el 12 de agosto ante Club León.