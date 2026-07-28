¿Estará la magia de Lionel Messi destinada a un nuevo Balón de Oro?



El universo del fútbol sigue transitando la resaca mundialista y el nombre de Lionel Messi vuelve a acaparar todos los flashes en la carrera hacia el Balón de Oro. A pesar del dolor que significó la derrota de la selección argentina frente a España en la final de la reciente Copa del Mundo, el impacto individual del capitán albiceleste dejó una huella imborrable que lo mantiene firmemente en la conversación por el galardón más codiciado del planeta.



Las reglas no escritas del prestigioso premio que entrega la revista France Football suelen vincular el trofeo al éxito colectivo en los grandes torneos. Sin embargo, la propia organización del galardón se encargó de recordar en los últimos días que la distinción evalúa la excelencia durante toda la temporada y no se limita exclusivamente a levantar el trofeo de campeón. Esa aclaración funcionó como un bálsamo y un guiño directo hacia el rosarino, cuyas estadísticas en territorio norteamericano rozaron la perfección con actuaciones descomunales que volvieron a desafiar el paso del tiempo.



Con números deslumbrantes tanto en su paso con la Albiceleste como en el Inter Miami, el delantero de treinta y nueve años demostró una vigencia inagotable que lo eleva por encima de los tropiezos colectivos. Aunque la competencia este año asoma feroz con figuras consagradas de la selección española y otras potencias europeas, la posibilidad de que el legendario número diez vuelva a sacudir la historia y expanda su récord inalcanzable mantiene en vilo a todo el planeta fútbol. La decisión final quedó abierta y los votantes tendrán la difícil misión de ponderar la gloria colectiva frente a la dimensión inigualable de un talento que se niega a extinguirse.

