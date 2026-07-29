Fabricio Dellasanta cargó contra Viotti por el gasto de más de $1.000 millones en comida para los ODESUR: "Hay gente que no puede llenar la heladera"

El dirigente de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, lanzó una durísima crítica contra el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, por la decisión del Ejecutivo municipal de destinar más de 1.000 millones de pesos a la alimentación de las delegaciones que participarán de los Juegos ODESUR 2026.

Para Dellasanta, el monto previsto resulta "desproporcionado" frente a la realidad económica que atraviesan miles de familias rafaelinas y constituye una muestra de las prioridades equivocadas de la actual gestión municipal.

"Hay gente que no puede llenar la heladera y Viotti despilfarra el dinero de todos los rafaelinos", afirmó el referente libertario, en una declaración que rápidamente generó repercusiones en el ámbito político local.

Un gasto que genera polémica

La polémica gira en torno a la millonaria partida destinada a cubrir la alimentación de los deportistas, jueces, entrenadores y demás integrantes de las delegaciones que llegarán a Rafaela durante los Juegos ODESUR, que se desarrollarán en septiembre.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una inversión necesaria para garantizar la organización de un evento internacional de primer nivel. Sin embargo, desde la oposición cuestionan que, en un contexto económico complejo, el municipio destine semejante suma a ese concepto.

Dellasanta remarcó que la discusión no pasa por la importancia del evento deportivo, sino por las prioridades de la administración municipal.

"Las prioridades están invertidas"

El dirigente sostuvo que mientras numerosos vecinos enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, el gobierno municipal decide comprometer recursos millonarios para gastos que considera excesivos.

Según expresó, muchas familias rafaelinas padecen la pérdida del poder adquisitivo, comerciantes y pequeñas empresas continúan soportando una elevada presión tributaria y existen múltiples necesidades en materia de infraestructura, seguridad y servicios públicos.

En ese contexto, aseguró que el desembolso previsto para la alimentación de las delegaciones representa un claro ejemplo de una administración alejada de las preocupaciones cotidianas de los vecinos.

Un nuevo frente para la gestión de Viotti

Las declaraciones de Dellasanta se suman a otros cuestionamientos que viene recibiendo la administración de Leonardo Viotti por el manejo de los recursos públicos vinculados a la organización de los Juegos ODESUR.

El debate sobre el costo del evento continúa creciendo y promete instalarse en el centro de la discusión política local en las próximas semanas, mientras el municipio avanza con los preparativos para recibir una de las competencias deportivas más importantes de la historia de la ciudad.

Para la oposición, la transparencia en el uso de los fondos públicos y la definición de las prioridades presupuestarias serán temas centrales durante los meses que restan hasta la realización de los Juegos.

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