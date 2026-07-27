El CCVM invita a pedalear por la historia: llega "Experimenta en Bicicleta"

La bicicleta es parte de la historia de Rafaela. De las fábricas, de los talleres de barrio, del trabajo, del deporte y de la vida diaria de los rafaelinos. Y ahora podés recorrer toda esa historia en una sola muestra.



En el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado ya se encuentra habilitada "Experimenta en Bicicleta", una propuesta que hace un repaso por el uso de la bici en la ciudad: los modelos, las fábricas, los talleres y cómo fue cambiando con el tiempo.



La muestra cobra un valor especial en el marco de los próximos Juegos Suramericanos, donde el ciclismo será una de las disciplinas protagonistas. Una oportunidad para revalorizar a la bici como símbolo de Rafaela.



Para poder armarla fue clave la colaboración de Raúl Correa, titular del museo "El Guardián del Pasado" de Cañada Rosquín, quien aportó 30 bicicletas para la exhibición.



"Experimenta en Bicicleta habla del ciclismo y del deporte, pero también de la bicicleta como un hecho cultural de gran relevancia en la ciudad. Reconstruimos la historia de los talleres y las industrias para mostrar una tradición local que va de la mano con el ciclismo que tanta relevancia tiene en Rafaela", expresó Luciana Tessio, coordinadora del CCVM.



Datos para visitar

La muestra se puede recorrer hasta octubre en el CCVM, Sarmiento 544.

Horarios: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y domingos de 16:00 a 19:00.

Entrada libre y gratuita.