La ex pareja de Gonzalo Morales lo denunció públicamente por violencia de género

Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central cuyo pase pertenece a Boca Juniors, fue denunciado públicamente por su expareja, Karen, quien difundió en sus redes sociales un extenso descargo en el que lo acusó de haber ejercido violencia física, psicológica y verbal durante la relación.

La joven acompañó su publicación con fotografías y aseguró que decidió hacer pública su historia luego de haber presentado una denuncia penal, con el objetivo de visibilizar la situación y alentar a otras mujeres a denunciar hechos similares.

En el mensaje, Karen afirmó que convivió con el delantero hasta hace pocos días y sostuvo que durante ese tiempo sufrió distintos episodios de violencia.

"Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer, con quien convivía, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió.

En su relato también aseguró haber atravesado situaciones de extrema violencia.

"Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó y me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar", manifestó.

Además, afirmó que, en algunas oportunidades, era dejada encerrada con llave cuando el futbolista se iba a entrenar, por temor a que abandonara la vivienda.

También denunció presuntas intimidaciones

En su publicación, Karen sostuvo además que, cuando intentó avanzar con la denuncia, recibió presuntas intimidaciones por parte de personas del entorno del futbolista.

Según su versión, le habrían dicho que "con plata se arregla todo" y que nadie le creería si decidía acudir a la Justicia.

La joven aseguró que, pese a esas situaciones, la denuncia ya fue presentada ante la Justicia.

"Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo", concluyó.

Hasta el momento, Gonzalo Morales no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones y no se conoció una postura oficial de Barracas Central ni de Boca Juniors respecto de la denuncia.