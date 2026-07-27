El petróleo se desploma y las bolsas trepan tras la tregua entre EE.UU. e Irán

El panorama financiero internacional experimentó un drástico giro al inicio de la semana gracias a un enfriamiento momentáneo en las hostilidades del Medio Oriente. La decisión del gobierno estadounidense de pausar temporalmente las incursiones militares en territorio iraní inyectó tranquilidad a los operadores, disipando los temores inmediatos sobre un desabastecimiento energético a gran escala y desencadenando un marcado cambio de tendencia en las cotizaciones financieras globales.

En este nuevo contexto, las principales referencias del crudo registraron retrocesos significativos. El barril de Brent experimentó una caída del 6,6%, situándose en torno a los 85,65 dólares, mientras que el WTI estadounidense retrocedió un 7%, cotizando cerca de los 83,03 dólares. Esta tendencia a la baja también se trasladó a los costos del gas natural en Europa, aliviando la presión sobre los insumos energéticos del continente.

El repliegue de los precios del petróleo actuó como un potente catalizador para los mercados de renta variable. En Asia, selectivos como el Hang Seng de Hong Kong y el parqué de Shanghái lograron repuntes de entre el 1% y el 1,2%. De manera simultánea, la confianza se extendió hacia las plazas europeas, donde el índice DAX alemán encabezó las ganancias con un alza del 1,6%, acompañado por avances consistentes en el IBEX español y el Euro Stoxx 50.

A pesar de que los inversores han comenzado a descontar la prima de riesgo geopolítico que previamente empujó al Brent por encima de los tres dígitos, los analistas coinciden en que la estabilidad operativa sigue siendo sumamente frágil. Aunque Washington y Teherán han dejado abierta la puerta al diálogo diplomático, persistieron reportes de ataques atribuidos a milicias hutíes contra infraestructura de Saudi Aramco, sumados a las restricciones de tráfico en puertos petroleros rusos del Mar Negro debido al conflicto en Europa Oriental.

Asimismo, la atención continúa fija en pasajes estratégicos como el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo, arterias fundamentales para el comercio marítimo de hidrocarburos. Diversos especialistas advierten que, si bien la desescalada permite restablecer gradualmente el flujo de embarques, las disputas de fondo respecto al control de las rutas marítimas y el programa nuclear iraní continúan irresueltas, por lo que la tregua actual podría resultar pasajera.

Finalmente, la evolución del mercado energético será objeto de estricto examen por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, organismo que se reúne esta semana para definir su política monetaria. Una moderación sostenida del barril contribuiría a contener las presiones inflacionarias globales, aunque el riesgo geopolítico latente obligará a mantener una elevada cautela en los mercados financieros.