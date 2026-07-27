Argentina mejora, pero se mantiene entre las economías con mayor inflación en la primera mitad del año

El comportamiento de los precios al consumidor durante la primera mitad del año expuso una profunda brecha entre las distintas naciones latinoamericanas. Un relevamiento comparativo basado en los datos oficiales de 19 países de la región permitió trazar un mapa detallado del desempeño económico entre enero y junio, dejando al descubierto dos realidades opuestas: mientras la mayoría de los mercados consolidó registros moderados de un solo dígito, una pequeña minoría volvió a exhibir incrementos significativos.

En la cima de este escalafón negativo se posicionó Venezuela, que encabezó el ranking regional con una inflación acumulada del 129,80% durante el primer semestre. El segundo puesto correspondió a la Argentina, que registró un incremento del 16,80% en el mismo período, escoltada por Cuba en el tercer lugar con una suba del 12,24%. A pesar de la importante distancia que separa a los dos primeros lugares, estas tres naciones conformaron el grupo con las mayores tensiones inflacionarias del continente.

Por debajo de ese podio, la dinámica de los precios mostró una clara tendencia hacia la estabilidad. Un bloque intermedio de países anotó variaciones semestrales de entre el 3% y el 5%, liderado por Bolivia con un 4,82% y Colombia con un 4,77%, seguidos más atrás por Honduras, Perú, Brasil y Uruguay. Por su parte, la franja inferior de la tabla reunió a las economías con menor alteración en su costo de vida, abarcando desde Chile, que acumuló un 2,80%, hasta Costa Rica, que cerró el período con el indicador más bajo de la región al marcar apenas un 0,08%.

En este marco comparativo, la situación argentina refleja una doble lectura. Por un lado, la variación semestral del país superó en más de tres veces la marca de Bolivia, la nación que encabezó el tramo intermedio de la nómina. Sin embargo, el análisis mensual muestra señales de desaceleración gradual, ya que el IPC de junio se ubicó en el 1,9%, registrando el valor más moderado de los últimos diez meses. A pesar de esa desaceleración reciente, las cifras globales de los organismos estadísticos ratifican que el país continúa figurando entre los territorios con mayor presión sobre los precios en el escenario continental.