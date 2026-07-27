El dolor de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano mayor

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hermano, Duilio Cabré. El actor dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva despedida que conmovió a sus seguidores.

Junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, Cabré expresó el profundo dolor que siente por la pérdida de quien lo acompañó durante toda su vida.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", comenzó escribiendo.

Luego, le agradeció por todo lo vivido juntos y dejó un mensaje cargado de emoción: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte". Finalmente, cerró el posteo con una frase que reflejó el enorme vínculo que los unía: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

A diferencia de Nicolás, Duilio Cabré siempre mantuvo un perfil muy bajo y estuvo alejado de los medios de comunicación. Sin embargo, el actor había hablado públicamente sobre él en una entrevista con Mirtha Legrand, donde recordó la estrecha relación que mantenían desde chicos.

En aquella oportunidad contó que se llevaban apenas un año y ocho meses de diferencia y que prácticamente hicieron toda su vida juntos. También reveló que su hermano había heredado el oficio de su padre y trabajaba como taxista.

"Yo tengo un hermano, Duilio. Es mayor, nos llevamos un año y ocho meses, hicimos absolutamente todo juntos. Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Él hacía otras cosas y ahora está con el taxi", recordó.

Consultado sobre cómo atravesaba la actualidad laboral, Cabré reconoció que el contexto era complejo, aunque destacó el esfuerzo de su hermano para salir adelante. "Está difícil como para todos. Es difícil la realidad del taxista, pero la rema con hidalguía muchas veces", había expresado.

La muerte de Duilio representa un nuevo golpe para el actor, que hace poco más de un año también debió despedir a su madre, Cristina Birckenstaedt, fallecida en junio de 2025.

En ese momento, Cabré también utilizó sus redes sociales para homenajearla. Compartió una fotografía de ella cuando era niña y escribió: "Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina... volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar".

Con esta nueva pérdida familiar, Nicolás Cabré enfrenta otro duro momento en el plano personal y recibió numerosas muestras de cariño y acompañamiento por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes le dejaron mensajes de apoyo en las redes sociales tras conocerse la noticia.