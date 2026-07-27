Milei busca prohibir al Banco Central emitir dinero con otro fin que no sea la estabilidad monetaria

Milei, volvió a poner en el centro del debate económico la estructura de la autoridad monetaria nacional tras publicar un extenso artículo de opinión. En su escrito, el jefe de Estado argumentó que la pérdida de poder adquisitivo del peso responde directamente a la actuación del Banco Central desde que fue fundado en 1935, planteando la urgencia de establecer una arquitectura institucional que impida a futuras administraciones utilizar la emisión para sostener el gasto público.

Bajo la premisa de que el alza generalizada de precios es un fenómeno de índole estrictamente monetaria, Milei cuestionó la multiplicación de metas operativas asignadas al organismo en las últimas décadas. En particular, apuntó contra las modificaciones normativas de 2012, cuestionando que la entidad haya asumido responsabilidades vinculadas al fomento del empleo o la equidad social, en lugar de concentrarse de forma exclusiva en la estabilidad de la divisa.

Con el objetivo expreso de cerrar un ciclo histórico de financiamiento monetario del Tesoro, la propuesta oficial contempla un conjunto de transformaciones clave para la Carta Orgánica. Entre las directrices centrales destaca la fijación de la estabilidad monetaria como misión exclusiva de la entidad, acompañada por una prohibición categórica para asistir financieramente al sector público en cualquiera de sus niveles o adquirir títulos en emisiones primarias.

Asimismo, la iniciativa busca fortalecer la autonomía de la cúpula directiva del Banco Central, estableciendo un procedimiento de remoción más exigente que requeriría mayorías calificadas en ambas cámaras legislativas. A esto se suma un estricto control sobre la distribución de las utilidades del organismo, condicionando el destino de los rendimientos hacia la cancelación de deuda pública o la conformación de reservas técnicas indisponibles para la tesorería estatal.

Esta reestructuración se integra dentro de un esquema económico más amplio que abarca el sostenimiento del equilibrio fiscal irrestricto, la implementación de límites automáticos al gasto y la flexibilización de los mercados financiero y asegurador. De acuerdo con la visión planteada por el Ejecutivo, la combinación de estas herramientas permitirá consolidar un marco de certidumbre duradero, garantizando que el financiamiento de los desequilibrios del Estado mediante la expansión monetaria quede definitivamente fuera del alcance de la política.