Golpe inesperado para Boca: cayó 3-0 ante Riestra en el arranque del Clausura

Boca Juniors comenzó el Torneo Clausura 2026 con una dura derrota al caer 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. Los goles del histórico triunfo del Malevo fueron convertidos por Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena nunca logró hacer pie en el partido y fue ampliamente superado por un Riestra que mostró solidez táctica, aprovechó cada una de sus oportunidades y castigó las debilidades defensivas del conjunto xeneize.

El juego aéreo, la gran fortaleza del Malevo

El conjunto local construyó la victoria a partir de una de sus principales armas: la pelota parada.

El 1-0 llegó luego de un tiro de esquina en el que Braian Sánchez apareció dentro del área para conectar de cabeza tras una serie de rebotes y vencer al arquero de Boca.

Pocos minutos después, nuevamente desde un córner, Antony Alonso volvió a imponerse por arriba para marcar el 2-0, dejando en evidencia las dificultades defensivas del equipo visitante para controlar el juego aéreo.

Alexander Díaz sentenció la goleada

Obligado por el resultado, Boca adelantó sus líneas en el complemento en busca del descuento, pero terminó dejando espacios que Riestra aprovechó a la perfección.

Tras recuperar la pelota en su propio campo, el conjunto del Bajo Flores armó un rápido contraataque que Alexander Díaz definió con categoría para establecer el 3-0 definitivo y desatar el festejo de todo el estadio.

Un duro comienzo para Boca

Aunque Boca manejó la posesión durante varios tramos del encuentro, careció de profundidad en ataque, perdió la mayoría de los duelos individuales y volvió a mostrar serios problemas defensivos.

Riestra, en cambio, fue un equipo práctico, intenso y efectivo, ratificando la fortaleza que suele mostrar como local y consiguiendo una de las victorias más importantes de su historia frente al conjunto azul y oro.

Lo que viene para ambos

Con este triunfo, Deportivo Riestra comenzó el Clausura con tres puntos de enorme valor y un envión anímico importante para el resto del campeonato.

Por su parte, Boca buscará recuperarse rápidamente de este duro golpe cuando afronte su próximo compromiso por la ronda previa de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins en una serie clave para sus aspiraciones internacionales.