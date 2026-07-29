Argentinos Juniors goleó a Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors volvió a mostrar un gran nivel y derrotó con autoridad por 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Diego Armando Maradona, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Nicolás Diez fue ampliamente superior de principio a fin y consiguió su segunda victoria consecutiva para quedar, al menos de manera transitoria, como líder del campeonato.

Desde el arranque, el Bicho asumió el protagonismo y generó las mejores situaciones de peligro. La resistencia del arquero Lucas Bruera sostuvo el empate durante buena parte del primer tiempo, hasta que a los 30 minutos Gastón Verón aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador.

En el complemento, Argentinos mantuvo la intensidad y terminó de liquidar el encuentro. Matías Giménez amplió la ventaja y Hernán López Muñoz selló el 3-0 definitivo, en una jugada que fue revisada por el VAR antes de ser convalidada.

Con este resultado, Argentinos Juniors suma puntaje ideal tras dos fechas y se consolida entre los protagonistas del inicio del Torneo Clausura, mostrando un funcionamiento sólido tanto en ataque como en defensa.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto no pudo repetir la actuación del debut, cuando había superado a Tigre, y continúa comprometido en la lucha por la permanencia. El equipo dirigido por Rubén Forestello buscará recuperarse el próximo sábado, cuando reciba a Banfield.

Ese mismo día, Argentinos visitará a Belgrano, con la intención de estirar su gran comienzo de campeonato