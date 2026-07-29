La venta de combustibles profundizó su caída en junio y cerró un semestre en retroceso

La venta de combustibles cayó 2,9% interanual durante junio y acumuló cinco meses consecutivos de bajas.

El primer semestre de 2026 cerró con una disminución acumulada del 1,3% en el consumo.

El Gasoil G2 registró la mayor caída entre los principales combustibles comercializados.

Neuquén fue la provincia con el mayor crecimiento en las ventas impulsada por la actividad de Vaca Muerta.

YPF amplió su liderazgo y concentró el 55,7% del mercado durante el primer semestre.

El mecanismo de amortiguación de precios no logró revertir la retracción del consumo.

El consumo de combustibles volvió a mostrar señales de debilidad durante junio y registró su segundo peor desempeño de 2026, consolidando una tendencia descendente que ya acumula cinco meses consecutivos de caídas interanuales. Pese a que los precios se mantuvieron relativamente estables gracias al mecanismo de amortiguación aplicado sobre los valores internos, la demanda no logró recuperarse y el primer semestre concluyó con un balance negativo.

Los datos correspondientes al sexto mes del año indican que las ventas de combustibles al público alcanzaron los 1.331.423 metros cúbicos, frente a los 1.371.462 metros cúbicos comercializados en igual período de 2025. La diferencia representó una baja interanual del 2,9%, reflejando una continuidad en la desaceleración del consumo que viene registrándose desde comienzos del año.

Con este resultado, el acumulado del primer semestre mostró una contracción del 1,3%, confirmando que el mercado todavía no logra recuperar los niveles de actividad observados durante el año pasado.

El comportamiento fue dispar entre los distintos tipos de combustibles. El mayor retroceso correspondió al Gasoil G2, cuyas ventas descendieron 8,9% respecto de junio de 2025. También registraron bajas la Nafta Súper, el combustible de mayor volumen de comercialización, con una disminución del 2%, y la Nafta Premium, que retrocedió 1,5%.

La única excepción fue el Gasoil G3, que mostró un crecimiento interanual del 4%, manteniendo una evolución positiva dentro de un mercado caracterizado por una demanda generalizada en descenso.

El análisis por provincias también evidenció diferencias importantes entre las distintas regiones del país. Las mayores caídas se observaron en Salta, donde las ventas disminuyeron 11,3%, seguida por Formosa, con una baja del 9,3%, y La Rioja, que registró un retroceso del 8%.

En contraste, Neuquén volvió a destacarse con un crecimiento del 7,7%, impulsado en gran medida por la intensa actividad económica vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. También se registraron incrementos más moderados en Entre Ríos (1,3%), Tierra del Fuego (0,5%) y Mendoza (0,4%).

En cuanto al desempeño de las compañías, la petrolera YPF logró incrementar sus ventas durante el primer semestre y consolidó su liderazgo en el mercado. La empresa registró un crecimiento del 1,6% respecto del mismo período del año anterior, alcanzando una participación del 55,7% del total de las ventas de combustibles en el país.

Detrás se ubicaron Shell, que concentró el 22,3% del mercado pero experimentó una disminución semestral del 4,9%, y Axion, con una participación cercana al 12%.

Los datos de junio también reflejan una disminución del 3,1% respecto de mayo. No obstante, desde el sector señalan que esa comparación debe analizarse teniendo en cuenta que junio tuvo un día menos de actividad comercial, lo que influye parcialmente sobre el volumen total despachado.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la retracción del consumo se produjo a pesar de que los precios internos no reflejaron plenamente el incremento internacional del petróleo registrado durante el conflicto en Medio Oriente. Esto respondió a la aplicación del denominado "buffer", un mecanismo implementado para amortiguar el traslado de las subas del crudo internacional hacia los surtidores argentinos.

Gracias a esa herramienta, el impacto sobre los precios al consumidor fue considerablemente menor que el registrado en otros mercados internacionales. Incluso, distintos análisis del sector señalaron que semanas atrás existían condiciones para una eventual reducción de los precios de los combustibles durante el segundo semestre, favoreciendo el proceso de desaceleración inflacionaria.

Sin embargo, la recuperación reciente de la cotización internacional del barril de Brent modificó ese escenario y redujo las posibilidades de una baja en los precios internos durante los próximos meses.

Mientras tanto, la evolución del consumo continuará siendo uno de los principales indicadores para evaluar el nivel de actividad económica. La persistencia de la caída en las ventas de combustibles suele estar estrechamente vinculada con el desempeño del transporte, la producción y el movimiento comercial, factores que seguirán siendo observados con atención durante la segunda mitad del año.