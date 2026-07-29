Nicolás Tagliafico podría dar el salto a la Premier League tras el Mundial 2026

A pocos días del cierre del Mundial 2026, el mercado de pases comienza a moverse y varios futbolistas de la Selección argentina podrían cambiar de club. Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, cuyo futuro parece estar cada vez más lejos del Olympique de Lyon.

Según informó BOLAVIP, el entorno del lateral izquierdo de 33 años analiza la posibilidad de buscar un nuevo desafío tras cuatro temporadas en el fútbol francés. Entre las alternativas que aparecen con mayor fuerza sobresale la Premier League.

El principal interesado sería el grupo empresarial liderado por Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos, que sigue de cerca la situación del campeón del mundo. Aunque Tagliafico tiene contrato con Lyon hasta diciembre de 2027, una eventual salida debería concretarse mediante una transferencia.

Antes de disputar el Mundial, el propio defensor había dejado abierta la puerta a un cambio de aire. "El club ya sabe que, si tengo alguna otra opción y me gustaría cambiar, están abiertos a hacerlo", había declarado. Además del interés del grupo Marinakis, Deportivo La Coruña también aparece entre los equipos que siguen su situación.

Los números de Tagliafico en Lyon

Desde su llegada al Olympique de Lyon en julio de 2022, Tagliafico disputó 132 partidos, en los que convirtió 9 goles y brindó 13 asistencias. Además, acumuló 10.524 minutos, recibió 33 tarjetas amarillas y fue expulsado en cuatro oportunidades, consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo francés.

El mensaje tras la final del Mundial

Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, el defensor compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre", escribió en Instagram.

Su trayectoria con la Selección argentina

Con la Albiceleste, Tagliafico acumula 83 partidos y participó en tres Copas del Mundo, todas como titular en el lateral izquierdo. En los Mundiales disputó 17 encuentros, sumó 1.119 minutos y recibió apenas una tarjeta amarilla, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares del ciclo de Lionel Scaloni.