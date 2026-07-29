El Gobierno avala el desdoblamiento electoral y apuesta a fortalecer acuerdos con los gobernadores aliados

El Gobierno considera que el desdoblamiento electoral no perjudica la estrategia nacional.

Osvaldo Jaldo fijó las elecciones provinciales de Tucumán para el 9 de mayo de 2027.

La Casa Rosada apuesta a profundizar los acuerdos con gobernadores aliados.

El oficialismo prevé que la mayoría de las provincias separará sus comicios de la elección nacional.

Persisten diferencias dentro de La Libertad Avanza en Tucumán sobre el sistema electoral provincial.

La estrategia política del Ejecutivo apunta a fortalecer alianzas para respaldar la reelección de Javier Milei.

El Gobierno nacional comenzó a delinear con mayor claridad su estrategia política de cara a las elecciones de 2027, con un objetivo central: consolidar las alianzas con los gobernadores que acompañan su agenda y garantizar las condiciones para impulsar la reelección del presidente Javier Milei. En ese marco, el reciente anuncio del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de desdoblar las elecciones provinciales respecto de las nacionales fue recibido con naturalidad en la Casa Rosada, donde aseguran que la decisión estaba prevista y que será replicada por la mayoría de las provincias.

Desde el oficialismo sostienen que existe una mayor predisposición al diálogo con los mandatarios provinciales y que la estrategia electoral será flexible, respetando las particularidades de cada distrito. Según explican, el criterio no será uniforme, sino que responderá a la realidad política de cada provincia y a la conveniencia de fortalecer los acuerdos con los gobiernos locales.

La decisión de Jaldo fija los comicios provinciales para el 9 de mayo de 2027, manteniendo una modalidad que, según remarcaron desde Tucumán, ya se aplicó en elecciones anteriores. Desde la administración provincial rechazaron que se trate de un adelantamiento electoral y recordaron que en 2019 y 2023 las elecciones locales también se realizaron con anticipación respecto del calendario nacional.

En la Casa Rosada aseguran que el desdoblamiento no altera los planes del Gobierno nacional. Consideran que los sistemas electorales provincial y nacional son independientes y que cada jurisdicción tiene autonomía para definir la fecha de sus elecciones. Bajo esa lógica, entienden que el calendario provincial no condiciona la estrategia que el oficialismo prepara para buscar un nuevo mandato presidencial.

La buena relación política entre el Ejecutivo nacional y el gobernador tucumano continúa siendo uno de los principales pilares de ese entendimiento. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo un nuevo contacto con Jaldo tras la intervención cardíaca a la que fue sometido en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El intercambio fue interpretado como una nueva muestra del vínculo institucional que mantienen ambas administraciones.

Dentro del Gobierno nacional consideran que Tucumán representa uno de los casos más sólidos de cooperación política con una gestión provincial. En ese contexto, afirman que el escenario planteado por Jaldo era ampliamente esperado y estiman que una amplia mayoría de las provincias optará por un esquema similar, priorizando sus propios intereses políticos y electorales.

El oficialismo entiende que la previsibilidad del calendario permite planificar con suficiente anticipación la estrategia nacional. A diferencia de etapas anteriores, la prioridad ya no pasa exclusivamente por la competencia partidaria, sino también por la construcción de consensos que amplíen la base política del espacio libertario. La intención es avanzar en acuerdos que permitan consolidar la gobernabilidad y fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza.

No obstante, la decisión del gobernador tucumano generó cuestionamientos dentro del propio espacio oficialista en la provincia. El referente libertario Lisandro Catalán cuestionó el decreto al considerar que vulnera el marco constitucional vigente y volvió a reclamar una reforma del sistema electoral provincial, proponiendo la eliminación de los acoples y la implementación de una lista única.

Desde la administración de Jaldo rechazaron esas críticas y ratificaron que las próximas elecciones se desarrollarán bajo las reglas actualmente vigentes. Además, recordaron que cuando Tucumán aplicó el sistema electoral nacional en las elecciones legislativas de 2025, el Partido Justicialista obtuvo una amplia ventaja sobre La Libertad Avanza, lo que consideran un antecedente que respalda la continuidad del esquema provincial.

Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa avanzando en la construcción de un amplio entramado de acuerdos políticos con vistas a 2027. Entre las provincias con las que mantiene canales de diálogo aparecen Tucumán, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y San Luis, además de la Ciudad de Buenos Aires. En todos esos distritos, la Casa Rosada buscará adaptar su estrategia a las particularidades locales con el propósito de consolidar respaldos políticos que acompañen el proyecto de continuidad presidencial.

El desdoblamiento electoral comienza así a perfilarse como una herramienta que los gobernadores utilizarán para fortalecer sus propias estrategias, mientras el Gobierno nacional procura convertir esa dinámica en un elemento compatible con su plan político de largo plazo.