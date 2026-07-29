Lemoine respaldó a Milei y profundizó las críticas contra Lula tras la tensión bilateral

Lilia Lemoine respaldó a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Luiz Inácio Lula da Silva.

La diputada atribuyó las diferencias entre ambos gobiernos a profundas discrepancias ideológicas.

También sostuvo que la relación bilateral ya estaba deteriorada desde la campaña presidencial de 2023.

Lemoine defendió las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

La legisladora relativizó el impacto diplomático de los cruces públicos entre ambos presidentes.

La controversia volvió a instalar el debate sobre el vínculo político entre la Argentina y Brasil.

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, defendió al presidente Javier Milei en medio de la controversia diplomática generada por sus recientes declaraciones sobre el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La legisladora sostuvo que las diferencias entre ambos gobiernos responden a profundas discrepancias ideológicas y rechazó las críticas que surgieron tras los dichos del jefe de Estado argentino durante su visita a Brasil.

La polémica se produjo luego de que Milei viajara a la ciudad de San Pablo para participar de una actividad política en respaldo de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. En ese contexto, el Presidente cuestionó con dureza a Lula al responsabilizarlo de impedir una visita al ex mandatario Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, y además vinculó la situación política brasileña con un escenario de incertidumbre económica.

Las declaraciones generaron repercusiones tanto en la Argentina como en Brasil y reavivaron las diferencias entre ambos gobiernos, que desde el inicio de la gestión de Milei mantienen posiciones contrapuestas en distintos temas de política regional e internacional.

En ese marco, Lemoine salió públicamente a respaldar al Presidente y sostuvo que el vínculo entre ambos mandatarios ya estaba condicionado desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Según afirmó, Lula había manifestado posiciones políticas contrarias al actual mandatario argentino durante el proceso electoral de 2023, circunstancia que, a su entender, explica el deterioro de la relación bilateral.

La diputada también cuestionó el posicionamiento ideológico del presidente brasileño y recordó su participación en la creación del Foro de San Pablo, organización política que reúne a partidos y movimientos de izquierda de América Latina. En sus declaraciones, vinculó ese espacio con diversos dirigentes de la región y afirmó que sus postulados son incompatibles con las ideas promovidas por el actual Gobierno argentino.

Asimismo, Lemoine sostuvo que las políticas impulsadas por Milei representan un modelo opuesto al que defienden distintos gobiernos y fuerzas políticas de orientación estatista. En ese sentido, señaló que la administración nacional promueve una reducción del tamaño del Estado, cuestiona el funcionamiento del Banco Central y propone una mayor libertad económica, principios que, según expresó, generan resistencia entre quienes sostienen una visión diferente sobre el rol estatal.

La legisladora también hizo referencia al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y consideró que existen sectores que buscan impedir una nueva victoria electoral del oficialismo. Bajo esa interpretación, sostuvo que las críticas dirigidas al Presidente responden a una disputa política e ideológica que trasciende el plano estrictamente diplomático.

Durante la entrevista, Lemoine también cuestionó las interpretaciones que sostienen que las declaraciones de Milei dañaron la relación institucional entre la Argentina y Brasil. En esa línea, criticó a periodistas que atribuyeron consecuencias diplomáticas a los dichos del mandatario argentino y formuló acusaciones sobre el tratamiento informativo del conflicto.

Además, relativizó el intercambio de críticas entre ambos presidentes al señalar que las diferencias públicas pueden formar parte de la confrontación política cuando existen proyectos de gobierno claramente opuestos. A su criterio, ese tipo de enfrentamientos no necesariamente implica un deterioro irreversible del vínculo entre los países, siempre que las diferencias permanezcan circunscriptas al plano político y no afecten la relación entre las sociedades.

Las declaraciones de Lemoine se suman a las distintas reacciones que provocó el viaje de Milei a Brasil y reflejan la continuidad de un escenario de tensión entre los gobiernos de ambos países. Mientras el oficialismo argentino sostiene que las diferencias responden a modelos económicos y políticos contrapuestos, desde distintos sectores de la oposición cuestionan el impacto que este tipo de episodios podría tener sobre la relación bilateral entre dos de los principales socios comerciales del Mercosur.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la convivencia entre las diferencias ideológicas y la necesidad de preservar los canales institucionales entre ambos países, en un contexto en el que la relación entre Buenos Aires y Brasilia continúa atravesada por fuertes discrepancias políticas.