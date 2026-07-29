El dato sobre Sergio Massa que explicaría el origen de la pelea entre Milei y Lula

La relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva volvió a tensarse tras el viaje del Presidente argentino a Brasil.

Carlos Pagni situó el origen del conflicto en la campaña presidencial argentina de 2023.

El análisis menciona el respaldo político de Lula a Sergio Massa como uno de los principales focos de la disputa.

Brasil respondió a las declaraciones de Milei convocando a consultas a su embajador en Buenos Aires.

El Frente Renovador cuestionó la estrategia internacional del Gobierno y defendió la relación bilateral.

La tensión política continúa generando repercusiones sobre un vínculo clave para la agenda económica y comercial de ambos países.

La relación entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde el inicio de la actual administración argentina. El reciente viaje del mandatario argentino a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro volvió a profundizar el conflicto diplomático entre ambos gobiernos, aunque distintas interpretaciones sostienen que las diferencias comenzaron mucho antes de los últimos cruces públicos.

Según el análisis realizado por el periodista Carlos Pagni, el origen de la disputa política entre ambos mandatarios se remonta a la campaña presidencial argentina de 2023, cuando Milei aún competía por la Presidencia y Lula mantenía una estrecha relación con el entonces candidato oficialista, Sergio Massa.

De acuerdo con esa reconstrucción, uno de los primeros episodios que marcó el distanciamiento ocurrió durante una reunión que Lula mantuvo con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ese encuentro, el mandatario brasileño habría manifestado su preocupación por la situación política argentina y por el futuro de la democracia, declaraciones que, según el análisis, fueron interpretadas por Milei como una referencia dirigida hacia su candidatura, aun cuando no hubiera una mención explícita.

El periodista también recordó otro episodio ocurrido durante la campaña electoral de 2023, cuando el equipo de Sergio Massa incorporó consultores brasileños que habían trabajado previamente en la campaña presidencial que llevó a Lula nuevamente al Palacio del Planalto.

Según explicó Pagni, Milei interpretó que ese desembarco de estrategas respondía a una decisión política impulsada por el propio mandatario brasileño. Sin embargo, señaló que desde el Gobierno de Brasil siempre sostuvieron una versión diferente, afirmando que Massa contrató a esos profesionales por iniciativa propia y que no existió una intervención oficial de Lula en la campaña argentina.

Otro de los hechos mencionados fue la reunión que Lula mantuvo con Massa en Brasilia durante el proceso electoral. Aunque el encuentro generó cuestionamientos incluso dentro de algunos sectores de la diplomacia brasileña, el análisis sostiene que esa decisión no implicó necesariamente una actitud hostil hacia Milei, sino que se enmarca dentro de una práctica frecuente en la política regional, donde los jefes de Estado suelen expresar preferencias respecto de procesos electorales en otros países.

La tensión volvió a incrementarse durante el último fin de semana, cuando Milei participó en Brasil del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante su intervención, el Presidente argentino formuló duras críticas contra Lula, a quien calificó como "expresidiario", declaraciones que motivaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño.

Como respuesta, Brasil resolvió convocar a consultas a su embajador en Buenos Aires, una decisión que representa un nuevo episodio dentro del creciente deterioro de la relación bilateral.

Lejos de moderar sus declaraciones, Milei volvió a cuestionar al Gobierno brasileño al día siguiente durante una entrevista radial. En esa oportunidad sostuvo que parte de una supuesta campaña orientada a perjudicar su imagen durante la campaña presidencial de 2023 habría contado con financiamiento proveniente del Gobierno de Brasil. Además, insistió en que Lula desempeñó un papel activo en respaldo de la candidatura de Sergio Massa.

Las declaraciones presidenciales generaron respuestas desde distintos sectores de la oposición. El Frente Renovador expresó su rechazo a la estrategia internacional del Gobierno y defendió la importancia de preservar la relación institucional con Brasil, principal socio comercial de la Argentina.

El presidente del espacio, Diego Giuliano, sostuvo que la función de un jefe de Estado debe estar orientada a defender los intereses nacionales y no a profundizar enfrentamientos políticos con otros mandatarios. En la misma línea, la diputada Sabrina Selva advirtió sobre el impacto que una mayor tensión bilateral podría tener sobre miles de pequeñas y medianas empresas, puestos de trabajo e industrias que mantienen vínculos comerciales con el mercado brasileño.

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau cuestionó los términos utilizados por Milei durante su visita a Brasil y consideró que las expresiones dirigidas hacia Lula constituyen un hecho inusual dentro de la relación diplomática entre ambos países.

Mientras tanto, el conflicto continúa escalando y suma nuevos capítulos en una relación marcada por profundas diferencias ideológicas y políticas. La evolución de este vínculo será observada con atención, no solo por su dimensión institucional, sino también por el peso estratégico que Brasil mantiene como principal socio comercial de la Argentina y uno de los actores centrales dentro del Mercosur.