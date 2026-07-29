Santa Fe busca reactivar casi 1.500 viviendas del Procrear y negocia hacerse cargo de las obras

La posibilidad de reanudar las obras de casi 1.500 viviendas del programa Procrear que permanecen paralizadas en la provincia de Santa Fe volvió a cobrar fuerza. Luego del acuerdo de compensación de deudas firmado entre el Gobierno provincial y la Nación, se reactivaron las conversaciones para que la administración santafesina asuma la finalización de los desarrollos habitacionales que quedaron inconclusos tras el cierre definitivo del plan nacional.

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat señalaron que todavía no existe un acuerdo definitivo, aunque reconocieron que el escenario es más favorable que en los últimos meses. El titular del área, Lucas Crivelli, explicó que la Provincia viene impulsando esta alternativa desde hace más de dos años y consideró que las negociaciones comenzaron a destrabarse.

Actualmente, las conversaciones se desarrollan con el Ministerio de Economía de la Nación y forman parte del proceso iniciado tras el entendimiento financiero alcanzado entre ambas administraciones. Sin embargo, desde el Gobierno santafesino remarcan que aún quedan varios aspectos técnicos y legales por resolver antes de avanzar con el traspaso.

Entre los puntos pendientes figuran la valuación de los proyectos, la tasación de los inmuebles y la situación contractual de las empresas constructoras que tenían a cargo las obras. A ello se suma la necesidad de definir el traspaso de los terrenos, especialmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario, donde los desarrollos se levantan sobre tierras que continúan siendo propiedad del Estado nacional.

El programa Nido aparece como alternativa

Con la desaparición del Procrear, otro de los interrogantes es cómo accederán las familias a esas viviendas una vez que sean terminadas. En ese sentido, la Provincia analiza utilizar el programa de créditos hipotecarios Nido como mecanismo para adjudicar las futuras unidades.

Desde la Secretaría de Vivienda sostienen que este sistema fue diseñado con el objetivo de ampliar la oferta habitacional y facilitar el acceso a la vivienda propia mediante créditos con cuotas similares al valor de un alquiler, por lo que consideran que podría adaptarse a estos desarrollos.

No obstante, aclararon que antes será indispensable completar el proceso administrativo del traspaso y finalizar las construcciones, una tarea que demandaría al menos dos años una vez que las obras vuelvan a ponerse en marcha.

Un problema que excede al Procrear

Las autoridades provinciales consideran que la paralización del programa nacional refleja un problema habitacional mucho más amplio. En ese marco, remarcaron que el déficit de viviendas continúa siendo uno de los principales desafíos del país y también afecta a Santa Fe, donde miles de familias esperan acceder a una casa propia.

Obras paralizadas desde 2023

El programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos y desarrollos urbanísticos, comenzó a frenarse durante 2023. Posteriormente, el Gobierno nacional resolvió eliminar el fideicomiso que lo administraba y avanzó con su cierre definitivo, dejando numerosos proyectos sin concluir en distintas provincias.

En Santa Fe quedaron detenidas alrededor de 1.500 viviendas que nunca llegaron a ser adjudicadas. La eventual transferencia de esos desarrollos al Gobierno provincial podría permitir la reactivación de una de las obras habitacionales más importantes que permanecen inconclusas.

Dónde están las viviendas pendientes

Los proyectos que podrían retomarse se distribuyen en siete localidades santafesinas:

Rosario: 580 viviendas.

Pérez: 256 viviendas.

Santa Fe (Barrio Transporte): 192 viviendas.

Santa Fe (Parque Federal): 198 viviendas.

Las Parejas: 139 viviendas.

Rafaela: 48 viviendas.

Gálvez: 39 viviendas.

En total, son cerca de 1.500 unidades habitacionales cuya continuidad dependerá del resultado de las negociaciones entre la Provincia y el Gobierno nacional. De concretarse el acuerdo, miles de familias podrían volver a tener expectativas de acceder a una vivienda propia y se reactivaría una importante inversión en infraestructura habitacional para Santa Fe.