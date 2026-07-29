Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan del verano europeo en familia

Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron Ibiza para descansar en familia tras el Mundial 2026 y compartieron postales de sus vacaciones de verano europeo, donde combinaron momentos de relax, moda y tiempo junto a sus hijos.

Luego de meses marcados por la exigencia deportiva y la exposición que implica una competencia mundialista, la pareja decidió tomarse unos días de descanso en la isla española, acompañada por sus hijos, para disfrutar del clima mediterráneo y desconectarse de la rutina.

Valentina Cervantes, conocida por su actividad en redes sociales y su cercanía con el mundo de la moda, fue una de las protagonistas de las postales del viaje. La influencer compartió una selfie frente al espejo en la que lució una microbikini bicolor en tonos amarillo pastel y negro, con un diseño triangular en la parte superior y una bombacha cavada estilo colaless.

Para completar el look playero, sumó un sombrero piluso blanco de jean con detalles desflecados, además de accesorios como un reloj rectangular dorado y pulseras a juego, combinando un estilo relajado con detalles sofisticados.

Durante su estadía en Ibiza, Cervantes también mostró otros outfits. Entre ellos, un conjunto urbano compuesto por un top corto gris melange y un short holgado del mismo tono, ideal para los días de paseo por la isla.

Antes de llegar a destino, la influencer había compartido el look elegido para el viaje: un conjunto deportivo verde inglés con hoodie corto, pantalón de tiro alto y una musculosa blanca debajo, una combinación cómoda para trasladarse sin perder estilo.

En sus primeras imágenes del viaje, Valentina apareció con un pañuelo beige con detalles coloridos, una prenda blanca con textura y varios accesorios metálicos. Con un maquillaje natural, completó una estética sencilla y elegante.

Uno de los momentos más destacados fue la fotografía romántica que publicó junto a Enzo Fernández. En la imagen, ambos aparecen relajados en una reposera, mientras el futbolista la besa y ella sonríe abrazándolo.

Por su parte, Enzo Fernández eligió compartir una postal familiar junto a sus hijos Benjamín y Olivia. El mediocampista del Chelsea posó con una musculosa negra mientras sostenía al pequeño Benjamín, mientras Valentina tomaba la fotografía junto a Olivia.

Además, Cervantes enterneció a sus seguidores con una imagen de su hijo frente a un paisaje de atardecer en Ibiza, una de las postales más emotivas de sus vacaciones.

El mensaje de Valentina Cervantes tras la final del Mundial

Luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Valentina Cervantes dedicó un mensaje especial a Enzo Fernández en redes sociales.

Lejos de enfocarse en el resultado deportivo, la influencer destacó el esfuerzo y la trayectoria de su pareja: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos”, escribió.

Además, resaltó su compromiso con la camiseta argentina y su actitud dentro y fuera de la cancha: “Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos”.

Con ese mensaje, Cervantes dejó en claro su apoyo al mediocampista luego de una Copa del Mundo marcada por la emoción y el desgaste físico.