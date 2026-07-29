Las ventas de autos 0 km mantienen un nivel estable, pero el mercado enfrenta un desafío para cumplir las metas de 2026

El mercado automotor proyecta cerca de 45.000 patentamientos durante julio.

La comparación interanual muestra una caída cercana al 30% por la elevada base de julio de 2025.

Las automotrices consideran que la recuperación continúa, aunque todavía resulta moderada.

Toyota volvió a consolidarse como la marca con mayor volumen de patentamientos.

La Toyota Hilux lidera nuevamente el ranking de los modelos más vendidos del mes.

El sector observa con cautela las posibilidades de alcanzar el objetivo anual de patentamientos previsto para 2026.

El mercado automotor argentino transita el cierre de julio con un volumen de patentamientos que se ubicaría en torno a las 45.000 unidades, una cifra similar a la registrada durante junio y que confirma la estabilidad alcanzada por el sector en los últimos meses. Si bien las terminales automotrices destacan que la actividad muestra señales de recuperación sostenida, todavía no logra alcanzar el ritmo necesario para superar las 50.000 operaciones mensuales y acercarse a los objetivos proyectados para el cierre del año.

Las estimaciones de la industria indican que julio finalizará con una baja interanual cercana al 30%, aunque los fabricantes consideran que ese dato debe analizarse dentro de un contexto particular. Por un lado, el calendario incluyó un feriado puente por el Día de la Independencia, lo que redujo la cantidad de jornadas comerciales disponibles para la red de concesionarios. Por otro, la comparación se realiza contra julio de 2025, uno de los meses de mayor actividad del año pasado, cuando el mercado registró un desempeño excepcional.

Durante julio de 2025 se concretaron más de 62.000 patentamientos, impulsados por una fuerte recuperación de la demanda y un crecimiento significativo tanto en la comparación interanual como respecto de junio de ese mismo año. Esa elevada base estadística convierte al desempeño actual en un escenario complejo para establecer comparaciones directas.

De mantenerse el ritmo observado durante los últimos días del mes, julio de 2026 terminaría con un volumen de operaciones muy similar al registrado en julio de 2024, cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de recuperación luego de un inicio de año particularmente desafiante para el sector automotor.

A pesar de esa evolución favorable respecto de los niveles observados dos años atrás, las automotrices reconocen que absorber una caída interanual cercana al 30% representa un desafío importante. La preocupación principal radica en que ese comportamiento podría dificultar el cumplimiento de las proyecciones anuales, que apuntaban a alcanzar unas 612.000 unidades patentadas durante 2026.

En paralelo al desempeño general del mercado, la competencia entre las principales marcas mantiene un elevado nivel de intensidad. Toyota volvió a consolidarse como la automotriz con mayor cantidad de patentamientos durante julio y amplió la ventaja que había comenzado a construir en los últimos meses. Luego de que Volkswagen recuperara momentáneamente el liderazgo acumulado del año al finalizar junio, la marca japonesa logró revertir esa situación y estirar nuevamente la diferencia.

El desempeño comercial de Toyota también se refleja en el acumulado anual, donde mantiene una ventaja que le permite fortalecer su posición como la marca de mayor volumen de ventas en el país. Detrás aparecen Volkswagen y Fiat, aunque esta última enfrenta una competencia cada vez más cercana por parte de Ford, cuyas cifras muestran una diferencia mínima en los patentamientos del mes.

Más atrás se ubican Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën y Mercedes-Benz, conformando un grupo que continúa disputando posiciones dentro del segmento de mayor volumen, aunque con una distancia considerable respecto de las cuatro primeras marcas.

En cuanto a los modelos más elegidos por los compradores, las camionetas continúan ocupando un lugar destacado. La Toyota Hilux volvió a posicionarse como el vehículo más patentado del mes, confirmando un liderazgo que mantiene desde hace varios años dentro del mercado argentino. El segundo lugar también quedó en manos de una pickup, la Ford Ranger, consolidando el protagonismo que este segmento conserva entre particulares, empresas y sectores productivos.

El tercer puesto corresponde al SUV Ford Territory, que continúa mostrando un sólido desempeño comercial, mientras que el Fiat Cronos se mantiene como el automóvil de pasajeros más vendido del país. Entre los vehículos importados sobresale el Toyota Yaris Cross, que logró ubicarse entre los cinco modelos con mayor cantidad de patentamientos.

El ranking mensual también incluye al Volkswagen Tera, la Volkswagen Amarok, el Toyota Yaris, el Chevrolet Tracker y el Chevrolet Onix, reflejando una oferta cada vez más diversificada entre pickups, SUV y automóviles tradicionales.

Aunque el mercado mantiene un nivel de actividad estable y evidencia una recuperación respecto de los períodos más difíciles, el comportamiento de los próximos meses será determinante para saber si la industria logra acelerar el ritmo de ventas y acercarse a las metas fijadas para el cierre de 2026.