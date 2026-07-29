Cuando las cifras celebran, pero la sociedad todavía espera

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay momentos en la historia económica de un país en los que las estadísticas parecen hablar un idioma distinto al que se escucha en la calle. La Argentina atraviesa precisamente una de esas etapas. Los indicadores macroeconómicos muestran señales que hace apenas dos años parecían inalcanzables: una inflación en descenso, un ordenamiento de las cuentas públicas, un Banco Central con mayor capacidad de intervención y sectores productivos que comienzan a atraer inversiones. Sin embargo, debajo de esa superficie aparece otra realidad, mucho menos homogénea y bastante más incómoda. La sensación de recuperación no alcanza a todos por igual y, en algunos casos, ni siquiera llegó.

Ese contraste constituye probablemente el mayor desafío político del gobierno de Javier Milei. Porque estabilizar una economía era apenas el primer capítulo de una transformación mucho más compleja. La verdadera prueba comienza cuando esa estabilidad debe convertirse en una mejora concreta para millones de personas cuya relación con la economía no pasa por los mercados financieros, las exportaciones o las inversiones de largo plazo, sino por el sueldo que reciben a fin de mes, el precio de los alimentos y la posibilidad de conservar su empleo.

No resulta extraño que las actividades vinculadas a la energía, la minería, el complejo agroexportador o los servicios de alto valor agregado exhiban hoy un dinamismo superior al promedio. Son sectores que dependen más del mercado internacional, reciben inversiones importantes y encuentran en la estabilidad macroeconómica un terreno mucho más favorable para desarrollarse. La reducción de la incertidumbre y la eliminación de numerosos obstáculos regulatorios mejoraron sus perspectivas casi de inmediato.

Pero esa misma lógica no alcanza con la misma intensidad a quienes dependen del mercado interno. Allí la recuperación avanza con una velocidad considerablemente menor. Comercios de cercanía, pequeñas y medianas empresas, industrias orientadas al consumo local, actividades vinculadas a la construcción tradicional y numerosos prestadores de servicios todavía enfrentan un escenario donde la demanda permanece contenida. El ajuste fiscal, indispensable para ordenar las cuentas públicas según la visión oficial, también redujo recursos que durante años alimentaron parte importante de esa actividad.

El resultado es una economía que dejó de moverse como un bloque uniforme para fragmentarse en múltiples velocidades. Mientras algunos sectores aceleran, otros apenas consiguen mantenerse en pie. Esa diferencia no representa únicamente un fenómeno económico. Comienza a transformarse también en un fenómeno social y político.

Las sociedades suelen tolerar sacrificios cuando perciben que existe un horizonte compartido. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la sensación de que ese horizonte beneficia solamente a determinados grupos mientras otros continúan esperando una mejora que nunca termina de llegar. Esa percepción, independientemente de que sea total o parcialmente correcta, posee una enorme capacidad para moldear el humor colectivo.

Quizás la principal novedad de esta etapa no sea el crecimiento de quienes más tienen, algo que históricamente ocurrió en numerosos procesos de estabilización económica, sino la creciente fragmentación de la clase media. Durante décadas, ese sector funcionó como uno de los rasgos distintivos de la identidad argentina. Era el espacio donde convivían expectativas de progreso, movilidad social y cierta igualdad de oportunidades. Hoy esa imagen parece resquebrajarse.

Existe una parte de esa clase media que logró adaptarse con mayor rapidez al nuevo escenario. Se trata, en muchos casos, de profesionales, empresarios, trabajadores altamente calificados o personas cuyos ingresos están vinculados a actividades competitivas. Son quienes encuentran nuevas oportunidades en una economía más abierta y menos regulada. Incluso cuando no experimentan un crecimiento espectacular, perciben que el rumbo general les ofrece posibilidades de expansión.

En el otro extremo aparecen quienes conservan un empleo formal, cumplen con todas sus obligaciones y, sin embargo, sienten que cada mes exige un esfuerzo mayor para sostener el mismo nivel de vida. El incremento del costo de los servicios públicos, del transporte y de otros gastos fijos redujo considerablemente su margen de maniobra. Para muchos hogares, el pluriempleo dejó de ser una elección para convertirse en una necesidad.

Todavía más compleja resulta la situación de quienes permanecen fuera de los sectores dinámicos de la economía. Jubilados con ingresos mínimos, trabajadores informales, empleados vinculados a actividades de baja productividad y familias que dependen exclusivamente del consumo interno continúan soportando el peso más duro de la transición. Para ellos, la desaceleración inflacionaria constituye una buena noticia, pero insuficiente. La inflación puede bajar sin que eso implique recuperar la capacidad de compra perdida durante años.

Allí aparece una de las paradojas más delicadas del actual proceso económico. La macroeconomía puede mejorar antes que la vida cotidiana. Las variables financieras suelen reaccionar con rapidez frente a los cambios de política económica. Las decisiones de inversión también pueden acelerarse cuando existe previsibilidad. Pero los salarios, el empleo y el consumo necesitan tiempos considerablemente más largos para reflejar esos cambios.

Ese desfase temporal constituye uno de los mayores riesgos para cualquier gobierno que impulsa reformas profundas. Porque la política no administra únicamente indicadores. Administra expectativas. Y las expectativas tienen plazos mucho más breves que las transformaciones estructurales.

Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre la promesa de enfrentar una crisis que muchos consideraban irreversible. Hasta ahora logró sostener un respaldo social significativo gracias a que una parte importante de la población continúa creyendo que el esfuerzo actual tendrá una recompensa futura. Esa confianza representa hoy uno de los activos más importantes de la administración nacional.

Sin embargo, la confianza tampoco es un recurso infinito. Necesita comenzar a traducirse en resultados perceptibles para una cantidad cada vez mayor de ciudadanos. No alcanza con que determinados sectores crezcan si amplias franjas de la sociedad sienten que permanecen al margen de esa recuperación. Ningún programa económico consigue consolidarse únicamente con balances fiscales equilibrados o indicadores financieros positivos. También requiere construir una percepción colectiva de progreso compartido.

La experiencia argentina ofrece numerosos antecedentes sobre este punto. Diversos gobiernos lograron ordenar variables macroeconómicas durante un tiempo, pero fracasaron cuando no pudieron transformar ese orden en una mejora visible para la mayoría. Del mismo modo, otros privilegiaron el consumo inmediato sacrificando los equilibrios básicos de la economía y terminaron profundizando las crisis que pretendían evitar. El verdadero desafío siempre consistió en encontrar un punto de equilibrio entre ambas dimensiones.

La discusión que comienza a instalarse ya no gira exclusivamente alrededor de cuánto baja la inflación o cuántas inversiones llegan al país. La pregunta que lentamente empieza a formular la sociedad es bastante más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más exigente: cuándo esa recuperación llegará al bolsillo de quienes todavía no logran percibirla.

Esa respuesta probablemente definirá mucho más que el éxito de un programa económico. También determinará la fortaleza política de un gobierno que ya superó la etapa del diagnóstico y ahora enfrenta la obligación más difícil de todas: demostrar que el orden económico puede convertirse, efectivamente, en bienestar social.