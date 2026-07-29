El Gobierno reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanza con la flexibilización laboral

El Gobierno reglamentó las cuentas sueldo en dólares para trabajadores registrados.

La medida permitirá cobrar parte o la totalidad del salario en moneda extranjera por acuerdo entre las partes.

Las cuentas no tendrán costo de apertura, mantenimiento ni comisiones sobre los haberes laborales.

Especialistas estiman que el beneficio alcanzará principalmente a ejecutivos y profesionales altamente calificados.

La reforma modifica el marco legal que anteriormente exigía el pago de salarios en moneda de curso legal.

El Gobierno busca incentivar la incorporación de dólares al sistema financiero mediante distintas medidas económicas.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la Reforma Laboral al reglamentar el funcionamiento de las cuentas sueldo en dólares, una medida que permitirá que los trabajadores registrados puedan percibir la totalidad o una parte de sus haberes en moneda estadounidense, siempre que exista un acuerdo entre el empleador y el empleado. La disposición forma parte de una estrategia más amplia orientada a incentivar la utilización de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero argentino.

La iniciativa se complementa con otras medidas impulsadas por la administración nacional, como la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que busca favorecer la incorporación de activos al circuito formal de la economía. Según estimaciones de la Balanza de Pagos, hacia 2025 los argentinos mantenían fuera del sistema financiero alrededor de u$s218.217 millones en activos denominados en moneda extranjera.

La posibilidad de cobrar salarios en dólares representa un cambio significativo respecto del esquema anterior. Hasta la reciente modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, la normativa establecía que las remuneraciones debían abonarse en moneda de curso legal, lo que limitaba las alternativas para las empresas que pretendían ofrecer compensaciones en moneda extranjera.

Con la sanción de la Ley de Modernización Laboral, esa restricción fue modificada y ahora la legislación permite que el salario pueda abonarse tanto en moneda nacional como extranjera. La reciente reglamentación del Banco Central termina de establecer las condiciones operativas para que esa posibilidad pueda implementarse.

No obstante, especialistas en recursos humanos consideran que el impacto inicial de la medida será acotado. Explican que el beneficio estará dirigido principalmente a ejecutivos, personal jerárquico y profesionales altamente calificados que ya perciben ingresos dolarizados o que trabajan para empresas con operaciones internacionales, especialmente en sectores vinculados a la tecnología y los servicios exportables.

Durante los años de mayor inflación y restricciones cambiarias, numerosas compañías recurrieron a distintos mecanismos para preservar el poder adquisitivo de determinados empleados, como la dolarización de los salarios de referencia o el pago de bonos vinculados a la cotización del dólar. Sin embargo, el cobro efectivo en moneda extranjera dentro del país era una alternativa muy limitada debido al marco regulatorio vigente.

En la actualidad, distintos analistas sostienen que el contexto económico modificó parte de esas preferencias. Con una menor inflación y una mayor estabilidad cambiaria, muchos trabajadores de altos ingresos priorizan acuerdos salariales en pesos con mecanismos de actualización periódica antes que una remuneración directamente dolarizada.

También destacan que la elección de un empleo en relación de dependencia suele responder a un conjunto de beneficios que trascienden el salario, como la cobertura médica, los programas de incentivos, los bonos y otras condiciones laborales que forman parte de la compensación total ofrecida por las empresas.

Los datos disponibles muestran que el pago de remuneraciones en dólares continúa siendo una práctica minoritaria. Entre las grandes compañías que operan en el país, la mayoría de los salarios y bonos para ejecutivos siguen abonándose en pesos, mientras que sólo una pequeña proporción utiliza cuentas en moneda extranjera o esquemas mixtos de compensación.

La reglamentación fue establecida mediante la Comunicación "A" 8460/2026 del Banco Central, que definió el funcionamiento de las nuevas cuentas sueldo en dólares. A partir de esta disposición, las entidades financieras deberán habilitar cuentas sin costo de apertura ni mantenimiento para los trabajadores que perciban remuneraciones en esa moneda.

Además, los bancos deberán permitir depósitos y extracciones en dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta. También podrán ofrecer retiros en otras sucursales, cajeros automáticos o terminales habilitadas, siempre que exista disponibilidad de billetes.

La normativa establece que los fondos provenientes de la relación laboral conservarán la gratuidad de la cuenta sin límite de tiempo, por lo que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por mantener esos recursos depositados. Esa condición alcanza exclusivamente a los haberes laborales, mientras que otros depósitos realizados por el titular podrán quedar sujetos a las condiciones comerciales habituales de cada banco.

Aunque la reglamentación abre una nueva alternativa para trabajadores y empresas, especialistas coinciden en que su adopción dependerá tanto de las necesidades de cada organización como de la evolución de las variables económicas. La estabilidad cambiaria, las expectativas sobre el mercado y la previsibilidad de las reglas de juego serán factores determinantes para evaluar el alcance que finalmente tendrá esta modalidad dentro del mercado laboral argentino.