El Gobierno reasignará cupos para importar vehículos híbridos y eléctricos sin arancel y busca acelerar la llegada de nuevos modelos

El Gobierno reabrió la convocatoria para reasignar 865 cupos de importación de vehículos híbridos y eléctricos con arancel del 0%.

La medida busca aprovechar los permisos que quedaron vacantes por renuncias o incumplimientos de adjudicatarios anteriores.

Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 7 de agosto y deberán importar las unidades antes del 31 de diciembre de 2026.

La distribución de los cupos volverá a considerar la capacidad de importación, los precios comprometidos y el cumplimiento de convocatorias previas.

El régimen permite importar vehículos con un valor de hasta 16.000 dólares FOB sin pagar el arancel extrazona.

La iniciativa apunta a ampliar la oferta de vehículos electrificados, incrementar la competencia y acelerar el desarrollo de este segmento en el mercado argentino.

El Gobierno nacional resolvió reabrir el régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos con arancel extrazona del 0% para redistribuir los cupos que no fueron utilizados durante la primera convocatoria. La medida apunta a evitar que los beneficios fiscales queden sin aprovechar y garantizar que el esquema alcance el volumen de unidades previsto cuando fue implementado.

La decisión fue adoptada luego de comprobarse que parte de los permisos originalmente adjudicados no será utilizada por las empresas beneficiarias, ya sea por renuncias, desistimientos o incumplimientos de las condiciones establecidas por el programa.

En ese marco, la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial oficializó una nueva convocatoria para reasignar 865 vehículos que quedaron disponibles. No obstante, el número definitivo podría incrementarse si, antes del cierre del proceso, se liberan nuevos cupos correspondientes a otras empresas que tampoco logren cumplir con los requisitos previstos por el régimen.

La iniciativa forma parte de la política impulsada por el Gobierno para facilitar el ingreso de vehículos electrificados mediante la eliminación del arancel de importación extrazona para unidades con un valor FOB de hasta 16.000 dólares. El objetivo oficial es ampliar la oferta disponible, incrementar la competencia dentro del mercado automotor y favorecer una mayor incorporación de tecnologías de movilidad sustentable.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de agosto y las unidades que resulten adjudicadas deberán ingresar al país antes del 31 de diciembre de 2026. Para definir la distribución de los nuevos cupos, las autoridades volverán a considerar distintos criterios de evaluación, entre ellos la rapidez con la que cada empresa pueda concretar las importaciones, el precio de comercialización comprometido para los vehículos y el grado de cumplimiento demostrado en convocatorias anteriores.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca asegurar que los beneficios otorgados se traduzcan efectivamente en una mayor disponibilidad de vehículos en el mercado y evitar que parte del cupo anual permanezca sin utilizar.

La reapertura del régimen vuelve a generar expectativas entre terminales automotrices e importadores que buscan fortalecer su participación en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la industria automotriz. Durante las convocatorias anteriores participaron tanto fabricantes radicados en la Argentina como representantes oficiales de marcas internacionales.

Entre las empresas que podrían competir nuevamente por los cupos se encuentran importadores de fabricantes chinos especializados en movilidad eléctrica, así como compañías que representan marcas tradicionales que vienen ampliando su oferta de modelos híbridos y eléctricos. Algunas de estas firmas ya comenzaron a comercializar unidades beneficiadas por el régimen, mientras que otras buscan acelerar proyectos que habían quedado demorados por cuestiones logísticas o por la limitada disponibilidad de cupos.

El acceso al beneficio representa una ventaja competitiva significativa para las empresas participantes. La eliminación del arancel de importación extrazona, que habitualmente ronda el 35% para este tipo de vehículos, permite reducir los costos de ingreso al país, mejorar la competitividad de los precios finales o incrementar los márgenes comerciales.

El régimen fue diseñado precisamente para estimular una mayor competencia en un mercado que históricamente presentó una oferta reducida de vehículos electrificados y valores superiores a los registrados en otros países de la región.

La expansión internacional de fabricantes especializados en movilidad eléctrica, especialmente provenientes de Asia, también constituye uno de los factores que impulsa el crecimiento del segmento. En ese contexto, la flexibilización de las importaciones y los incentivos arancelarios buscan facilitar el desembarco de nuevas marcas y ampliar las alternativas disponibles para los consumidores argentinos.

Pese a ese escenario favorable, los vehículos híbridos y eléctricos todavía representan una participación reducida dentro del total de patentamientos del mercado local. Sin embargo, se trata de uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento, impulsado por la incorporación de nuevas tecnologías y por una oferta cada vez más diversa.

Cuando el Ministerio de Economía creó este régimen estableció un cupo anual de hasta 50.000 vehículos híbridos y eléctricos que pueden ingresar al país con arancel extrazona del 0%, siempre que respeten el límite de 16.000 dólares FOB y cumplan las condiciones técnicas previstas por la normativa. Con la nueva convocatoria, el Gobierno procura asegurar que esos beneficios sean efectivamente utilizados y avanzar en su objetivo de ampliar la competencia, favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y fortalecer la oferta de vehículos electrificados en el mercado argentino.