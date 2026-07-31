Kicillof cuestionó el rumbo económico del Gobierno y rechazó que exista un verdadero “orden” en la Argentina

Axel Kicillof rechazó que la estabilidad macroeconómica refleje una mejora en la situación social.

El gobernador afirmó que el verdadero orden debe percibirse en el empleo, la producción y el bienestar de las familias.

También cuestionó la visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta y reivindicó el carácter estratégico de los recursos energéticos argentinos.

Kicillof destacó el proceso de recuperación de YPF como un factor clave para el desarrollo del sector hidrocarburífero.

El mandatario volvió a criticar el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional.

Además, llamó a fortalecer un proyecto político orientado al desarrollo productivo y la protección de los sectores más vulnerables.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional y rechazó la idea de que el país atraviese un escenario de orden macroeconómico, tal como sostuvieron en los últimos días el presidente Javier Milei y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El mandatario bonaerense afirmó que la estabilidad de las variables económicas carece de sentido si no se traduce en mejoras concretas para la población.

Durante una recorrida por el partido de Lomas de Zamora, acompañado por el intendente Federico Otermín y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, Kicillof sostuvo que el verdadero orden debe reflejarse en la vida cotidiana de las familias, el funcionamiento de las fábricas, los talleres y los barrios, y no únicamente en los indicadores macroeconómicos.

En ese contexto, el gobernador planteó que muchas personas enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y viven con incertidumbre respecto de la conservación de sus puestos de trabajo. Según expresó, esas situaciones ponen en evidencia que la realidad económica dista de mostrar una recuperación generalizada, más allá de la evolución de algunos indicadores financieros.

Durante la actividad, que incluyó la inauguración de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Kicillof también cuestionó el impacto social del programa económico impulsado por la administración nacional. En ese sentido, afirmó que el país atraviesa uno de los momentos más complejos en materia social y económica y vinculó esa situación con las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

El mandatario provincial también hizo referencia a la reciente visita de Kristalina Georgieva a la Argentina, que incluyó una recorrida por el yacimiento de Loma Campana, en Vaca Muerta, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Kicillof sostuvo que los recursos energéticos del país deben estar orientados prioritariamente al desarrollo nacional y remarcó que el petróleo extraído en ese yacimiento pertenece al pueblo argentino.

Asimismo, destacó la importancia estratégica de Vaca Muerta para el crecimiento económico y recordó que el desarrollo del sector hidrocarburífero no convencional fue posible a partir de la recuperación del control estatal de YPF durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, proceso en el que tuvo una participación destacada cuando se desempeñó como ministro de Economía.

Las críticas del gobernador se producen en un contexto en el que el Gobierno nacional continúa defendiendo su programa de estabilización económica, basado en el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la recomposición de las principales variables macroeconómicas. Desde la administración nacional sostienen que esos avances constituyen la base para una recuperación sostenida de la economía.

Sin embargo, Kicillof insistió en que el análisis debe incorporar el impacto de esas políticas sobre la producción, el empleo y el poder adquisitivo de la población. En su visión, la estabilidad financiera no resulta suficiente si no está acompañada por una mejora de las condiciones sociales y del nivel de actividad económica.

Días antes, durante un encuentro con dirigentes y militantes del Partido Justicialista bonaerense en Tapalqué, el gobernador ya había profundizado sus cuestionamientos al modelo económico impulsado por el Ejecutivo nacional. Allí sostuvo que el actual rumbo conduce al fracaso y al sufrimiento, al tiempo que llamó a su espacio político a prepararse para reconstruir un proyecto orientado al desarrollo productivo y la protección del trabajo.

En ese mismo discurso también criticó el rol del Estado nacional en materia social y afirmó que resulta necesario acompañar a los sectores más vulnerables. Según expresó, el compromiso territorial y la presencia del Estado continúan siendo herramientas fundamentales para asistir a jubilados, personas con discapacidad y otros grupos afectados por la actual situación económica.