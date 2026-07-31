Valdés respaldó la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU y afirmó que en la condena por la causa Vialidad “hubo mucho de machismo”

Eduardo Valdés respaldó la presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El diputado afirmó que en la condena dictada en la causa Vialidad hubo un componente de machismo.

El legislador destacó que ninguna mujer integró los tribunales que intervinieron durante el proceso judicial.

La defensa internacional incorporó la perspectiva de género como uno de los ejes centrales de la denuncia.

Cristina Fernández de Kirchner denunció la existencia de un machismo estructural dentro de sectores del sistema judicial.

La presentación internacional busca que el caso sea analizado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El diputado nacional Eduardo Valdés, integrante de Unión por la Patria, respaldó la presentación realizada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y sostuvo que la condena dictada en la causa Vialidad estuvo atravesada por un componente de “machismo”. El legislador consideró que el proceso judicial debe ser analizado también desde una perspectiva de género, en línea con uno de los principales argumentos expuestos por la defensa internacional de la ex mandataria.

Las declaraciones de Valdés se produjeron luego de que el nuevo equipo jurídico internacional de Cristina Fernández de Kirchner formalizara una denuncia ante el organismo de Naciones Unidas, en la que sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales reconocidas por los tratados internacionales de derechos humanos.

Al fundamentar su postura, el diputado recordó antecedentes de ex presidentes argentinos que enfrentaron procesos judiciales y señaló que las únicas dos mujeres que ejercieron la Presidencia de la Nación terminaron privadas de su libertad tras sus respectivos gobiernos. En ese marco mencionó los casos de Isabel Martínez de Perón y de Cristina Fernández de Kirchner, y contrastó esas situaciones con otros antecedentes judiciales vinculados a ex mandatarios varones.

Según Valdés, uno de los aspectos destacados por la defensa internacional de la ex presidenta radica en la integración de los tribunales que intervinieron en la causa Vialidad. En ese sentido, remarcó que en ninguna de las instancias judiciales participaron magistradas entre quienes tuvieron a su cargo las decisiones sobre el expediente, circunstancia que, a su juicio, constituye un elemento relevante para analizar el desarrollo del proceso.

El legislador sostuvo que ese aspecto fue señalado especialmente por el abogado español Javier Borrego, quien se incorporó recientemente al equipo jurídico que representa a la ex presidenta en el plano internacional. Para Valdés, la ausencia de mujeres dentro de los tribunales que intervinieron en la causa fortalece el planteo de que existieron factores vinculados a cuestiones de género que también deben ser considerados.

Durante la presentación pública de la denuncia internacional, Borrego desarrolló ese argumento y planteó que el caso merece ser examinado desde una perspectiva más amplia. El jurista, con experiencia en tribunales europeos, comparó la situación con la de otras dirigentes políticas internacionales y expresó que la participación femenina en los espacios de poder continúa enfrentando obstáculos que exceden los debates estrictamente jurídicos.

Además, el abogado sostuvo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner tuvo como consecuencia impedir una eventual participación electoral futura, una afirmación que forma parte de los argumentos incorporados en la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La propia ex presidenta también desarrolló esa línea argumental en la carta abierta mediante la cual anunció la denuncia internacional. Allí sostuvo que durante el proceso judicial se produjeron violaciones a sus derechos fundamentales y afirmó que existió un "machismo estructural" presente en determinados sectores del sistema judicial argentino.

En ese documento, Cristina Fernández de Kirchner expresó que considera haber sido juzgada no solo por las decisiones adoptadas durante su gestión, sino también por su condición de mujer y por el liderazgo político que ejerció durante sus dos mandatos presidenciales. Asimismo, remarcó que fue la única mujer elegida y reelegida para ocupar la Presidencia de la Nación que terminó condenada por la Justicia, circunstancia que, según manifestó, no constituye una casualidad.

Las declaraciones de Valdés y los argumentos presentados por la defensa internacional reavivaron el debate sobre el desarrollo del proceso judicial de la causa Vialidad, incorporando a la discusión aspectos vinculados con la perspectiva de género, el funcionamiento del sistema judicial y el alcance de las garantías previstas en los tratados internacionales de derechos humanos.