Pullaro destacó el potencial exportador de Santa Fe en un encuentro sobre mercados internacionales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves en la ciudad de Rosario la apertura de una jornada dedicada a analizar las oportunidades que ofrecen los nuevos acuerdos comerciales y su impacto sobre el desarrollo productivo de la provincia.

La actividad, denominada "Santa Fe en el mundo: impacto productivo del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y oportunidades de comercio con América del Norte y Asia", fue organizada por el Consejo Económico y Social (CEyS) y reunió a representantes del sector público, empresarios, especialistas y referentes del ámbito productivo.

Durante el encuentro se abordaron los desafíos y las posibilidades que abre el escenario internacional para las economías regionales, con especial foco en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de las oportunidades comerciales que presentan los mercados de América del Norte y Asia.

La jornada tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio para evaluar estrategias que permitan fortalecer la competitividad de las empresas santafesinas, ampliar la presencia de los productos provinciales en el exterior y promover nuevas inversiones.

En ese marco, también se analizaron herramientas para potenciar las exportaciones, agregar valor a la producción local y consolidar a Santa Fe como uno de los principales polos productivos del país.

La iniciativa forma parte de una agenda orientada a impulsar la inserción internacional de la provincia, promoviendo el diálogo entre el sector público y privado para aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el comercio global y los nuevos acuerdos económicos.