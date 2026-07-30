Conmoción en Peñarol: murió a los 36 años una kinesióloga que luchaba contra el cáncer

El fútbol uruguayo atraviesa un profundo momento de tristeza tras la muerte de Antonella Alcántara, kinesióloga del plantel femenino de futsal de Peñarol y exjugadora, quien falleció a los 36 años luego de una extensa lucha contra el cáncer de mama.

La noticia fue confirmada por el club aurinegro, que despidió a Antonella con un sentido mensaje en sus redes sociales y acompañó a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también se sumó al homenaje y destacó la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad, convirtiéndose en un ejemplo para muchas personas.

Una historia de lucha que conmovió al deporte uruguayo

En octubre de 2024, durante el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Antonella había decidido compartir públicamente su experiencia a través de un video difundido por la AUF.

En su testimonio contó que en 2019 detectó un bulto en su mama izquierda, aunque en un primer momento no le dio la importancia necesaria por desconocimiento sobre la relevancia de los controles médicos. Fue su pareja quien la incentivó a realizarse los estudios correspondientes, que finalmente confirmaron el diagnóstico.

“Lo primero es el miedo, el dolor, el rechazo, la negación… Respeté ese tipo de etapas; hace falta vivirlas para ir entendiendo las siguientes”, había expresado al recordar el impacto emocional que significó atravesar la enfermedad.

De futbolista a kinesióloga: una vida ligada al deporte

Además de su batalla contra el cáncer, Antonella dejó una profunda huella por su recorrido dentro del fútbol. Luego de abandonar su etapa como jugadora, decidió formarse profesionalmente y continuar vinculada al deporte desde otro lugar.

“A mi yo del pasado le diría que lo mejor que hizo fue salir del plantel de fútbol y estudiar algo profesional, porque vivió cosas hermosas. Si bien había mucho miedo de si iba a poder o no, porque me costó bastante dejar el fútbol, le diría que estuvo muy buena la decisión que tomó”, había reflexionado.

Su mensaje trascendió las canchas y se convirtió en una verdadera enseñanza de vida. “La vida es hermosa, es genial. El tema es que hay algunas cosas que nos distraen, como el querer tener, tener y tener… todo eso nos distrae un poco. Pero hay cosas muy lindas”, había señalado.

Con su historia, Antonella Alcántara dejó un legado de lucha, valentía y amor por el deporte que permanecerá presente en todo el fútbol uruguayo.