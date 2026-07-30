Escándalo de corrupción en el tenis

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una fuerte sanción contra la tenista rusa Anastasia Sukhotina por violar en reiteradas ocasiones las normas anticorrupción del deporte.

La jugadora de 26 años, que alcanzó el puesto 607 del ranking mundial de la WTA en agosto de 2019, recibió una suspensión de cuatro años y diez meses y una multa económica de 30.000 dólares.

Aunque inicialmente negó las acusaciones, Sukhotina finalmente aceptó un acuerdo disciplinario con la ITIA y reconoció ocho infracciones cometidas entre 2019 y 2024.

Según informó el organismo, las violaciones fueron aumentando en gravedad con el paso del tiempo: comenzaron con intentos de realizar apuestas en encuentros oficiales y terminaron incluyendo acciones vinculadas al soborno de otros tenistas y la destrucción intencional de pruebas.

La sanción entró en vigencia el 17 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 16 de mayo de 2031, por lo que la tenista rusa permanecerá alejada del circuito profesional durante casi cinco años.

Otra sanción dentro del tenis internacional

En el mismo comunicado, la ITIA también informó la suspensión provisional de Yalchin Manafli, capitán del equipo de Copa Davis de Azerbaiyán y director de torneos del World Tennis Tour en ese país.

La medida fue tomada luego de que Manafli se negara a entregar su teléfono móvil durante una investigación oficial. El dirigente intentó apelar la decisión, pero el oficial independiente Philippe Cavalieros rechazó el reclamo al considerar que existían elementos suficientes para justificar la sanción.

La ITIA continúa reforzando sus controles contra cualquier tipo de manipulación de resultados, apuestas ilegales o prácticas que atenten contra la integridad del tenis profesional.