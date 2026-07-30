Cuando la batalla judicial deja de ser un expediente y se convierte en una disputa por el relato

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que pesa sobre ella por la causa Vialidad constituye mucho más que un nuevo paso en su estrategia de defensa. Es, ante todo, un movimiento político de enorme alcance que busca trasladar una discusión cerrada por la Justicia argentina hacia un escenario internacional donde las reglas del debate son distintas y donde el peso del relato adquiere una dimensión tan importante como el de los argumentos jurídicos.

Desde el primer momento en que comenzaron las investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública durante sus gobiernos, la ex presidenta sostuvo que era víctima de una persecución política articulada a través del Poder Judicial. Esa posición nunca cambió. Lo que sí cambió fue el ámbito en el que intenta sostenerla. Si durante años la disputa se desarrolló en los tribunales argentinos, ahora el objetivo parece ser instalar el caso como un ejemplo de supuesta vulneración de derechos políticos ante organismos internacionales.

Nadie puede cuestionar el derecho de cualquier ciudadano a recurrir a las instancias previstas por los tratados internacionales. Ese mecanismo existe precisamente para garantizar que, una vez agotadas las vías internas, puedan revisarse eventuales violaciones a los derechos humanos. Cristina Kirchner tiene ese derecho como cualquier otra persona. Pero una cosa es ejercer un derecho procesal y otra muy distinta es presentar esa decisión como una demostración de inocencia o como una prueba de que toda la estructura judicial argentina actuó de manera coordinada para excluirla de la competencia política.

Allí aparece el primer problema.

La presentación ante la ONU parece orientada menos a revertir de manera inmediata una sentencia que a consolidar un discurso político que el kirchnerismo viene construyendo desde hace años. La idea de la proscripción, de la persecución judicial y del llamado lawfare vuelve a ocupar el centro de la escena, buscando instalar que la condena no responde a la comisión de delitos sino a una decisión política ejecutada por jueces.

Sin embargo, esa explicación encuentra dificultades para sostenerse cuando se observa el recorrido institucional de la causa. La investigación atravesó distintas instancias judiciales, intervenciones de múltiples magistrados y revisiones sucesivas antes de desembocar en una condena firme. Puede discutirse el contenido de los fallos, la interpretación de determinadas pruebas o incluso algunos aspectos procesales. Lo que resulta mucho más complejo es sostener que todo el sistema judicial actuó durante años como una única organización destinada exclusivamente a impedir el regreso político de una dirigente.

Ese tipo de planteos, además, termina produciendo un efecto secundario que pocas veces se analiza con suficiente profundidad: el progresivo deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

Cuando toda resolución judicial favorable es presentada como un acto de justicia y toda resolución adversa como una conspiración política, el resultado inevitable es que la sociedad deja de creer en la capacidad del sistema para resolver conflictos. La Justicia pierde autoridad cuando sus decisiones son aceptadas únicamente por quienes resultan beneficiados.

La Argentina lleva demasiado tiempo transitando ese camino.

Cada expediente que involucra a dirigentes de relevancia nacional termina dividiendo a la sociedad entre quienes consideran que existe persecución política y quienes creen que cualquier cuestionamiento a los jueces constituye un intento de garantizar impunidad. En esa lógica binaria desaparecen los matices y también desaparece la posibilidad de discutir con serenidad cuestiones jurídicas complejas.

La presentación ante Naciones Unidas vuelve a colocar al país frente a ese espejo.

El kirchnerismo buscará fortalecer la idea de que la ex presidenta fue privada de sus derechos políticos mediante un proceso irregular. Sus adversarios sostendrán exactamente lo contrario y exhibirán la condena como una demostración del funcionamiento independiente de la Justicia. Lo más probable es que ninguna de las dos posiciones modifique sustancialmente la opinión de quienes ya tienen una convicción formada.

Mientras tanto, el Gobierno eligió una estrategia diferente. Desde la Casa Rosada evitaron involucrarse en el fondo de la cuestión judicial y reiteraron que serán los tribunales quienes deban resolver cualquier planteo relacionado con la situación procesal de Cristina Kirchner. Esa decisión responde tanto a una cuestión institucional como a una conveniencia política. Intervenir en una discusión judicial de semejante magnitud solo alimentaría las acusaciones de interferencia que el propio oficialismo intenta evitar.

Al mismo tiempo, resulta evidente que el escenario político no permanece ajeno a esta discusión. La eventual situación electoral de Cristina Kirchner continúa teniendo consecuencias directas sobre el futuro del peronismo, sobre la reorganización de la oposición y sobre la estrategia del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Paradójicamente, el intento de internacionalizar el conflicto también confirma otra realidad: la enorme dificultad de la política argentina para resolver sus disputas dentro de sus propias instituciones.

Cuando un conflicto termina trasladándose a organismos internacionales, el mensaje implícito es que una parte importante de los actores dejó de confiar en la capacidad del sistema interno para ofrecer una respuesta legítima. Esa pérdida de confianza constituye un problema mucho más profundo que el destino procesal de una dirigente política.

Las democracias sólidas no se caracterizan porque todos compartan las decisiones judiciales. Se fortalecen cuando incluso quienes resultan perjudicados aceptan que existen reglas institucionales capaces de resolver los conflictos con independencia de las preferencias políticas.

En la Argentina esa convicción aparece cada vez más debilitada.

La condena contra Cristina Kirchner seguirá siendo objeto de debates jurídicos, políticos e incluso académicos durante muchos años. Es probable que la presentación ante la ONU prolongue todavía más esa discusión. Sin embargo, ninguna resolución internacional logrará reparar el verdadero daño si la sociedad continúa interpretando cada decisión institucional exclusivamente desde la lógica de la pertenencia política.

La democracia necesita jueces independientes, pero también necesita ciudadanos dispuestos a reconocer la legitimidad de las instituciones cuando estas actúan dentro del marco constitucional. Del mismo modo, necesita dirigentes que ejerzan plenamente su derecho de defensa sin convertir automáticamente cada revés judicial en una evidencia de persecución.

Quizá el mayor desafío no sea determinar quién gana esta batalla jurídica, sino impedir que la permanente confrontación termine erosionando uno de los activos más importantes de cualquier República: la confianza pública en la Justicia. Porque cuando esa confianza desaparece, ninguna sentencia alcanza para cerrar un conflicto y ningún organismo internacional puede reemplazar la credibilidad que un país pierde en sus propias instituciones.