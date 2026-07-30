A un año de la muerte de Locomotora Oliveras, sus hijos realizaron un emotivo pedido

A un año del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, sus hijos la recordaron con un emotivo mensaje en redes sociales y realizaron un pedido especial a todos aquellos que admiraron a la histórica boxeadora argentina.

Con mucha emoción, destacaron que, pese al paso del tiempo, su ausencia sigue presente en el día a día. “Su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó. Todavía cuesta creer que ya no está”, expresaron en la publicación.

Además, remarcaron que la ex campeona no solo se destacó por sus logros deportivos, sino también por su forma de afrontar cada desafío fuera del ring. “Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring: fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes”, señalaron.

En ese sentido, resaltaron algunos de los valores que Oliveras transmitió durante toda su trayectoria: la perseverancia, la valentía y la importancia de luchar por los sueños. “Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino”, agregaron.

Luego, sus hijos dejaron un mensaje dirigido a sus seguidores y a quienes guardan un cariño especial por la boxeadora. Pidieron recordarla desde la alegría y la fortaleza, y no desde la tristeza, manteniendo vivo el legado que dejó.

“No recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse”, escribieron.

Para cerrar, le dedicaron unas palabras cargadas de amor: “Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre”.