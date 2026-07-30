Tras el Mundial, el nuevo desafío del Colo Barco junto a su familia en Argentina

Luego de cumplir el sueño de vestir la camiseta de la Selección argentina en el Mundial 2026, Valentín “Colo” Barco comenzó una nueva etapa en su vida personal. El lateral izquierdo, que con apenas 22 años fue el futbolista más joven de la convocatoria de Lionel Scaloni y sumó minutos en el triunfo ante Jordania durante la fase de grupos, aprovechó su estadía en el país antes de regresar a Europa para avanzar en un proyecto muy especial.

Más allá de su presente deportivo, Barco decidió iniciar la construcción de la casa que compartirá junto a su esposa, Yaz Jaureguy, y su hija Gemma en Argentina. La iniciativa tiene como objetivo contar con un espacio propio para la familia y un lugar de encuentro cada vez que sus compromisos profesionales le permitan volver al país.

El exclusivo desarrollo donde Colo Barco construirá su hogar

El futbolista eligió Pride Canning, un emprendimiento ubicado en el kilómetro 10 de la Ruta 58, como el lugar donde proyecta construir su futura vivienda. Antes de regresar a Inglaterra, Barco visitó el predio para conocer los avances de la urbanización y observar las próximas etapas del desarrollo.

Durante la recorrida, el jugador fue recibido por Maximiliano Mustafá, Chairman y CEO de Pride Developer, quien le mostró el masterplan del proyecto donde el ex Boca planea establecer su hogar junto a su familia.

El complejo cuenta con 185 hectáreas de extensión y 750 lotes, rodeados de lagunas, bosques, más de 4.000 árboles y grandes espacios verdes. La propuesta busca combinar naturaleza, tranquilidad e infraestructura de alto nivel.

Entre sus servicios se destacan un Club House de 4.000 metros cuadrados inspirado en la arquitectura de Versalles, una oferta gastronómica a cargo de un chef argentino reconocido con tres estrellas Michelin, un Sport Club, un complejo de pádel desarrollado junto a Fernando Belasteguín, una cancha de fútbol profesional homologada por FIFA y un centro comercial con más de 100 locales.

Aunque su carrera continuará en el fútbol europeo, Colo Barco mantiene un fuerte vínculo con Argentina y eligió el país para concretar uno de sus proyectos personales más importantes. La futura casa será el espacio donde podrá reencontrarse con su familia y disfrutar de sus regresos fuera de la competencia.

Con apenas 22 años, el futbolista atraviesa un momento de grandes transformaciones. Después de disputar su primer Mundial con la Selección argentina, ahora suma un nuevo desafío fuera de las canchas: construir el hogar donde proyecta su futuro junto a Yaz Jaureguy y su hija Gemma.