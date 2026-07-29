Israel advierte que puede ampliar su ofensiva en el sur del Líbano si aumenta la tensión

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, aseguró que el ejército mantiene la capacidad de intensificar sus operaciones militares en el sur del Líbano si la evolución del conflicto así lo exige. La advertencia fue realizada durante una visita a las tropas desplegadas en la frontera norte, donde remarcó que la situación en la región continúa siendo altamente volátil.

El máximo responsable militar israelí sostuvo que el escenario de seguridad sigue abierto y que las fuerzas armadas deben permanecer en estado de máxima preparación ante cualquier eventualidad.

Durante su recorrida por las posiciones militares, Zamir señaló que las operaciones en los distintos frentes todavía no concluyeron y pidió a los efectivos mantenerse listos para afrontar nuevos desafíos si la situación se agrava.

Además, afirmó que el ejército cuenta con los recursos y la planificación necesarios para responder a distintos escenarios, incluyendo una posible ampliación de las acciones militares en territorio libanés.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos entre Israel y grupos armados respaldados por Irán mantienen en alerta a la comunidad internacional. La frontera con el Líbano continúa siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto, con un intercambio periódico de ataques que amenaza con derivar en una escalada de mayor alcance.

Aunque las autoridades israelíes no anunciaron nuevas operaciones concretas, el mensaje del jefe del Estado Mayor dejó en claro que las Fuerzas de Defensa de Israel se encuentran preparadas para actuar con rapidez si las condiciones de seguridad cambian en los próximos días.