Trump endurece su postura y amenaza con una fuerte represalia tras ataques atribuidos a Irán

El conflicto en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de una serie de ataques que involucraron a fuerzas estadounidenses, Irán y grupos armados aliados de Teherán. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra la República Islámica y aseguró que responderá con firmeza a las acciones registradas en la región.

La tensión aumentó después de que Irán fuera señalado por el lanzamiento de misiles contra objetivos en Jordania, país aliado de Washington, mientras que también se registraron nuevos enfrentamientos en Irak y acusaciones cruzadas entre Israel y el movimiento libanés Hezbollah por presuntas violaciones al alto el fuego vigente.

La renovada violencia dejó atrás el breve período de calma que había despertado expectativas de una posible reanudación de las negociaciones diplomáticas. Como consecuencia, los mercados reaccionaron con preocupación y el precio internacional del petróleo registró un incremento cercano al 5%, impulsado por el temor a que el conflicto afecte el suministro energético mundial.

En paralelo, Estados Unidos y Arabia Saudita llevaron adelante operaciones contra posiciones de milicias en territorio iraquí. Riad también denunció que en las últimas jornadas sufrió ataques con drones dirigidos contra instalaciones petroleras estratégicas, acciones que atribuyó a grupos armados vinculados con Irán.

Por su parte, medios oficiales iraníes informaron sobre un supuesto bombardeo estadounidense en una zona cercana a la frontera entre Irán e Irak, lo que alimentó aún más el clima de incertidumbre en la región.

En medio de este escenario, Trump dejó en claro que su administración prepara una respuesta contundente. Según trascendió a través de un periodista de Fox News, el mandatario aseguró que los responsables de los ataques "recibirán una fuerte represalia" y utilizó expresiones de alto voltaje para remarcar que Estados Unidos actuará con máxima dureza.

La nueva escalada mantiene en alerta a la comunidad internacional, que observa con preocupación la posibilidad de que el enfrentamiento se amplíe y genere consecuencias tanto en el plano militar como en la economía global, especialmente en el mercado energético.