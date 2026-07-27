Escala la tensión entre Argentina y Brasil: Brasil convoca a su embajador tras las declaraciones de Milei

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político realizado en la ciudad de San Pablo. Como respuesta, el Gobierno brasileño convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, quien este lunes arribó a Brasilia para mantener una reunión con el canciller Mauro Vieira.

El encuentro fue dispuesto tras el fuerte malestar generado por los dichos del mandatario argentino, quien cuestionó con dureza al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un evento vinculado al espacio opositor encabezado por Flávio Bolsonaro.

Antes de la reunión, Vieira manifestó públicamente su rechazo a las expresiones de Milei y sostuvo que excedieron una crítica política. Según explicó, las declaraciones afectaron no solo al Gobierno brasileño, sino también a las instituciones democráticas y a la ciudadanía del país vecino.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó que la presencia de Milei en un acto partidario, durante un viaje de carácter privado, representó una intervención en asuntos internos brasileños y calificó el episodio como un hecho sin antecedentes en más de dos siglos de relaciones bilaterales entre ambos países.

Además, remarcó que Brasil no modificará su postura frente a este tipo de manifestaciones y aseguró que el país no se dejará influenciar por discursos provenientes de sectores de extrema derecha, tanto locales como extranjeros.

Si bien el embajador argentino en Brasil ya fue recibido por la Cancillería brasileña, desde el Palacio de Itamaraty indicaron que cualquier decisión adicional sobre la relación bilateral será analizada con cautela. Fuentes diplomáticas señalaron que el Gobierno de Lula da Silva evaluará durante las próximas 48 horas cuáles serán los pasos a seguir antes de anunciar eventuales medidas.

El episodio profundiza el distanciamiento político entre los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva, en un contexto marcado por reiterados cruces verbales y diferencias ideológicas que vuelven a poner en tensión el vínculo entre las dos principales economías del Mercosur.