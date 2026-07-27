Las duras críticas de Franco Colapinto a su Alpine tras el GP de Hungría

Franco Colapinto cerró la primera parte de la temporada de Fórmula 1 con un 15° puesto en el Gran Premio de Hungría y reconoció que el rendimiento de su Alpine estuvo muy por debajo de lo esperado durante toda la carrera disputada en el Hungaroring.

Tras la competencia, el piloto argentino explicó que los problemas comenzaron desde la largada y que nunca logró encontrar el ritmo para pelear por posiciones.

Una largada complicada y una carrera sin posibilidades de avanzar

Colapinto relató que un incidente en las primeras curvas condicionó su desempeño desde el inicio.

"Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1 detrás de Pierre (Gasly). Cuando frené en la curva 4, muy pegado a él, no sé si alguien me tocó, pero el auto se movió mucho, se me fue de atrás y terminé saliendo un poco de pista. Ahí perdí dos posiciones. Una pena", explicó.

A partir de ese momento, el argentino quedó atrapado en el tráfico y nunca pudo recuperar terreno.

"Después me quedé toda la carrera atrás de ellos. Igualmente no tenía ritmo. No sé si en ese toque se rompió algo, porque era muy raro: iba muy, muy despacio", reconoció.

Los problemas del Alpine

Más allá del incidente inicial, Colapinto apuntó a la falta de adherencia del monoplaza, uno de los principales inconvenientes que sufrió durante las 70 vueltas.

"Con el balance me estaba costando muchísimo. Patinaba mucho, tanto de adelante como de atrás. No tenía nada de grip en toda la carrera. Hay que entender por qué pasó eso", afirmó.

El piloto también reveló que el problema persistió incluso después de las detenciones en boxes.

"Cuando ponía neumáticos nuevos tampoco tenía mucho grip. Fue bastante raro. Hay que analizar qué ocurrió", sostuvo.

Además, explicó que el tráfico complicó todavía más la estrategia del equipo.

"Perdí muchísimo tiempo con los autos de adelante. El balance fue muy malo y el ritmo nunca apareció. Hay mucho por trabajar y mejorar de cara a lo que viene", concluyó.

El receso, una oportunidad para mejorar

Con el Gran Premio de Hungría finalizó la primera parte del calendario y la Fórmula 1 ingresó en el tradicional receso de verano europeo, un período que Alpine aprovechará para trabajar en el desarrollo del auto e intentar corregir los problemas de rendimiento.

Colapinto adelantó que aprovechará estas semanas para descansar y seguir adaptándose al monoplaza.

"Voy a descansar un poco. Viene bien resetear y arrancar de nuevo. También tenemos un test acá, que servirá para conocer un poco más el auto, y después tocará relajarse antes de volver a competir", señaló.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima fecha del campeonato será el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará entre el 21 y el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.

La carrera está programada para el domingo 23 de agosto a las 10:00 (hora de Argentina).