Región Centro se reúne en Córdoba: los gobernadores fortalecen la agenda común y renovarán el reclamo por las retenciones

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos volverán a reunirse este martes en la ciudad cordobesa de San Francisco para una nueva cumbre de la Región Centro, un espacio de integración que en los últimos años cobró un fuerte impulso con la gestión conjunta de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.

Durante el encuentro, Frigerio asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional, reemplazando a Llaryora, en una jornada que coincide con el 22° aniversario del relanzamiento de la Región Centro, una alianza estratégica que busca coordinar políticas comunes entre las tres provincias.

La actividad central se desarrollará en el Superdomo de San Francisco y también incluirá la inauguración oficial de la nueva sede administrativa de la Región Centro, ubicada en el edificio del antiguo Banco de Córdoba, dentro del Centro Cívico de la ciudad. El espacio funcionará como ámbito institucional para reuniones de gobernadores, ministros y equipos técnicos.

Además del cambio de autoridades, los mandatarios firmarán una serie de acuerdos destinados a profundizar la integración regional. Entre ellos se destaca el desarrollo de un corredor de biomovilidad, impulsado por las áreas de Energía y las empresas distribuidoras de las tres provincias, junto con un nuevo reclamo al Gobierno nacional para que avance con obras de infraestructura energética, como gasoductos considerados fundamentales para el abastecimiento regional.

La agenda también contempla la unificación de normativas para trabajadores vinculados a la aplicación de fitosanitarios y al uso de drones, con el objetivo de establecer criterios comunes en todo el territorio de la Región Centro.

Otro de los convenios prevé avanzar en la integración de los Registros de Personas Jurídicas, permitiendo que los trámites reconocidos en una provincia tengan validez en las otras dos. Paralelamente, se buscará armonizar los requisitos para las contrataciones públicas y fortalecer la cooperación administrativa.

Los gobernadores también respaldarán distintos acuerdos de hermanamiento entre localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, una herramienta destinada a promover proyectos conjuntos en materia productiva, cultural y turística.

En el plano económico, uno de los temas centrales será el impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sobre las economías regionales. Los mandatarios analizarán los desafíos que enfrentan las empresas de la región y la necesidad de reforzar los controles vinculados a las normas comerciales y sanitarias.

La agenda incluirá además acciones coordinadas frente a posibles eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño. En ese sentido, las áreas de Protección Civil de las tres provincias avanzarán en mecanismos de cooperación e intercambio de información proveniente de los observatorios hidrometeorológicos.

La seguridad también ocupará un lugar importante en la reunión, con propuestas para fortalecer el trabajo conjunto en controles interprovinciales y en el intercambio de información para combatir el delito organizado.

Finalmente, los tres gobernadores volverán a expresar un reclamo conjunto al Gobierno nacional para que continúe reduciendo las retenciones al sector agropecuario, una medida que consideran clave para fortalecer la producción y las economías regionales. Asimismo, Córdoba respaldará el pedido de Santa Fe y Entre Ríos para que las provincias ribereñas tengan una mayor participación en el organismo encargado de controlar la futura concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Con una agenda centrada en infraestructura, producción, energía, seguridad y desarrollo regional, la cumbre de San Francisco buscará consolidar el trabajo conjunto entre las tres provincias y reforzar su posición común frente a los principales temas de interés federal.