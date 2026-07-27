Santa Fe avala la continuidad: Pullaro lidera con fuerza y Milei conserva una base que alimenta un acuerdo para 2027

Por Jorge Levin

Resumen

Más de la mitad de los santafesinos (50,8%) apoya la continuidad de Maximiliano Pullaro al frente de la provincia.

al frente de la provincia. El 42,9% respalda que Javier Milei continúe en la Presidencia después de 2027.

después de 2027. Pullaro registra 45,8% de aprobación y un 50% de confianza entre los consultados.

registra y un entre los consultados. Milei enfrenta mayores niveles de desaprobación, pero conserva una base electoral importante en una provincia estratégica.

enfrenta mayores niveles de desaprobación, pero conserva una base electoral importante en una provincia estratégica. La encuesta de Management & Fit fortalece la hipótesis de un eventual entendimiento político entre ambos espacios para las elecciones de 2027.

El escenario político de Santa Fe comienza a mostrar señales claras de cara al futuro. Un estudio realizado por la consultora Management & Fit revela que una parte importante del electorado santafesino respalda la continuidad del gobernador Maximiliano Pullaro y, aunque con números más ajustados, también mantiene abierta la posibilidad de un segundo mandato para el presidente Javier Milei.

La encuesta, realizada entre el 22 de junio y el 3 de julio sobre 1.800 casos efectivos de personas de entre 16 y 75 años, con un margen de error de ±3,1%, muestra un panorama que alimenta las especulaciones sobre un posible acuerdo político entre el oficialismo provincial y el Gobierno nacional con vistas a las elecciones de 2027.

Pullaro consolida su liderazgo en Santa Fe

El relevamiento indica que el 50,8% de los consultados está a favor de la continuidad de Pullaro al frente de la Casa Gris.

Dentro de ese porcentaje, un 23,8% apoya mantener sin cambios el actual rumbo de la gestión, mientras que un 27% considera que debe continuar, aunque con ajustes en algunas políticas públicas.

Por el contrario, un 43,4% cree que la provincia necesita un cambio total tanto en el equipo de gobierno como en las políticas implementadas.

Además, el gobernador exhibe indicadores positivos de gestión:

45,8% aprueba su administración.

46,7% considera que Santa Fe va por el camino correcto.

50% manifiesta confiar en Pullaro, frente a un 47,4% que expresa desconfianza.

Con un peronismo aún dividido y una oposición sin liderazgos consolidados, los números fortalecen las expectativas del mandatario provincial de proyectar la continuidad de su espacio político.

Milei conserva una base importante

En el plano nacional, el panorama es más equilibrado.

La encuesta señala que el 42,9% de los santafesinos está de acuerdo con que Javier Milei continúe en la Presidencia, mientras que un 53,1% considera que debería producirse un cambio.

No obstante, ese rechazo no se traduce hoy en una alternativa política claramente consolidada, lo que mantiene competitivo al oficialismo nacional en uno de los principales distritos productivos del país.

Los indicadores de gestión muestran que:

36% aprueba la administración de Milei.

56,7% la desaprueba.

36,7% considera que el país va en la dirección correcta.

55% cree que el rumbo es equivocado.

Aun así, el respaldo cercano al 43% constituye una base electoral significativa para cualquier estrategia reeleccionista.

Un humor social complejo

El trabajo de Management & Fit también refleja un clima social marcado por la incertidumbre.

El 61,6% de los consultados manifestó sentimientos negativos respecto de la situación del país, mientras que el 38,9% expresó emociones positivas.

Las respuestas más frecuentes fueron:

Preocupación y desconfianza: 25,6% .

. Tristeza: 21,8% .

. Esperanza: 18,8% .

. Enojo: 13% .

. Expectativa: 11,6%.

La suma de esperanza y expectativa, que alcanza el 30,4%, muestra que una porción importante de la sociedad aún mantiene expectativas favorables sobre el rumbo del país, pese al contexto económico.

Una alianza que gana fuerza

Los datos del sondeo vuelven a instalar una posibilidad que desde hace meses circula en el escenario político santafesino: un entendimiento entre Pullaro y Milei para las elecciones de 2027.

La buena imagen del gobernador, sumada a la base electoral que conserva el Presidente en la provincia, convierten a Santa Fe en un distrito donde ambos espacios tienen incentivos para profundizar la cooperación política.

Si la relación entre la Casa Rosada y la Casa Gris continúa fortaleciéndose y el Gobierno nacional logra consolidar la recuperación económica, el escenario de una estrategia común entre ambos dirigentes podría dejar de ser una hipótesis para convertirse en una realidad política.