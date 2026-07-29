Santa Fe capacita a 300 voluntarios para el operativo sanitario de los Juegos Suramericanos 2026

POLÍTICAAgencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha la capacitación de 300 voluntarios que formarán parte del operativo sanitario de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La iniciativa busca garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier emergencia durante el desarrollo de la competencia deportiva, que tendrá como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Como parte del programa, la Provincia destinó más de 30 millones de pesos a la compra de equipamiento de última tecnología para la enseñanza de reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención inicial de emergencias. Todo el material utilizado durante las jornadas de formación permanecerá luego incorporado al sistema público de salud.

La primera capacitación se desarrolló en la sede de Gobierno de Rosario y reunió a medio centenar de voluntarios, quienes desempeñarán tareas de orientación, asistencia y acompañamiento del público, trabajando de manera coordinada con los equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) y de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR).

Desde el área sanitaria provincial destacaron que el voluntariado representa un aporte fundamental para el éxito del evento y subrayaron que la preparación de los participantes permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia durante competencias de gran convocatoria.

Una inversión que seguirá beneficiando al sistema de salud

Las autoridades provinciales remarcaron que la compra del equipamiento no tendrá un uso exclusivo durante los Juegos Suramericanos. Una vez concluido el evento, los simuladores y dispositivos pasarán a formar parte de las herramientas permanentes del sistema de salud santafesino para la capacitación de profesionales, personal de emergencias y actividades de formación destinadas a la comunidad.

Además, señalaron que este proceso se suma a otras acciones impulsadas para fortalecer el sistema de emergencias, entre ellas la incorporación de ambulancias y la capacitación continua de los equipos sanitarios.

Formación con tecnología de última generación

El programa combina clases teóricas con prácticas, simulaciones y ejercicios que recrean situaciones propias de eventos masivos. Para ello, la Provincia adquirió 24 simuladores de RCP con tecnología QCPR, de los cuales 18 están destinados a la práctica en adultos y seis para maniobras en lactantes.

También se incorporaron 18 desfibriladores externos automáticos (DEA) de entrenamiento y un software especializado que permite monitorear en tiempo real el desempeño de los participantes, evaluar la calidad de las maniobras y registrar los avances de cada capacitación.

La tecnología utilizada brinda retroalimentación inmediata sobre aspectos fundamentales de la reanimación, como la profundidad y frecuencia de las compresiones, la correcta liberación del tórax y la efectividad general del procedimiento.

Las próximas jornadas de formación continuarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades que recibirán las competencias de los Juegos Suramericanos 2026, uno de los eventos deportivos más importantes que organizará la provincia en su historia.

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