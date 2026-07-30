Aseguran que Gastón Edul vive un intenso romance con una ex “Gran Hermano”

El periodista deportivo Gastón Edul habría comenzado una relación con Sabrina Cortéz, exparticipante de Gran Hermano (Telefe). Según trascendió, ambos se estarían viendo desde hace varios meses y, en las últimas semanas, el vínculo habría tomado mayor intensidad.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América), quien aseguró que la historia no sería reciente y que la pareja ya habría tenido encuentros en el pasado.

“Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez. Él la invitó a ella, porque ella está en un momento medio particular. Ella aceptó y se va a verlo. Él es muy famoso, está en el mejor momento de su carrera, y ella es chica reality. Ahora están en otro país”, contó el panelista, dejando algunas pistas sobre los protagonistas.

Luego de mantener el misterio durante unos minutos, Ochoa finalmente reveló los nombres: “Los enamorados que están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, son Gastón Edul y Sabrina Cortéz”.

Además, recordó que el año pasado ya había mencionado un acercamiento entre ambos: “Yo conté que se habían empezado a ver, que tenían un touch and go, que iban y venían, disfrutaban. No pasó a mayores, pero al parecer esta vez esto es más serio”.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente el romance ni realizó declaraciones al respecto. Mientras Sabrina Cortéz continúa compartiendo momentos junto a amigas en sus redes sociales, Gastón Edul disfruta de unos días de descanso frente al mar.