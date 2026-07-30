Santa Fe extendió el plan para regularizar impuestos provinciales: habrá tiempo hasta el 30 de septiembre

POLÍTICAAgencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

El Gobierno de Santa Fe resolvió prorrogar hasta el 30 de septiembre el Plan de Facilidades de Pago destinado a la regularización de tributos provinciales, luego de la alta adhesión registrada desde su lanzamiento. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía junto con la Administración Provincial de Impuestos (API), amplía por dos meses el plazo que originalmente vencía el 31 de julio.

El programa permite cancelar deudas vencidas al 31 de marzo correspondientes al Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor, Ingresos Brutos y Sellos, mediante planes de hasta 36 cuotas sin interés. Desde la Provincia aclararon que no se trata de una moratoria, sino de un mecanismo de financiación con tasa de interés cero para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las cifras oficiales muestran que el régimen tuvo una importante aceptación. Hasta pocos días antes del vencimiento inicial ya se habían registrado más de 22.000 adhesiones, principalmente de familias y pequeños y medianos contribuyentes.

El mayor número de solicitudes se concentró en el denominado Plan A, destinado a personas con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados, además de pequeños y medianos contribuyentes. Dentro de ese grupo, las deudas por Patente Automotor fueron las que generaron la mayor cantidad de trámites, seguidas por el Impuesto Inmobiliario e Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, dirigido a contribuyentes con mayor patrimonio, también registró miles de adhesiones, mientras que los Planes C y D, orientados a grandes contribuyentes y empresas con deudas en instancia administrativa o judicial, sumaron un importante número de regularizaciones.

El programa también contempla un régimen especial para prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad, quienes pueden acceder a planes de pago de hasta 36 cuotas con interés cero para regularizar sus obligaciones fiscales.

La adhesión se realiza de manera completamente digital a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe. Desde allí, los contribuyentes pueden consultar la deuda, seleccionar el plan de financiación y completar el trámite de inscripción.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de extender el programa responde al objetivo de brindar alivio financiero tanto a familias como a empresas santafesinas. Según explicaron, la medida busca ofrecer una alternativa para facilitar el cumplimiento tributario en un contexto económico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades para acceder al crédito.

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