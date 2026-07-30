Jorge Taiana impulsó un proyecto para repudiar los dichos de Javier Milei contra Lula y advirtió por el impacto en la relación con Brasil

Jorge Taiana presentó un proyecto para repudiar las declaraciones de Javier Milei contra Lula da Silva y Alexandre de Moraes.

La iniciativa sostiene que los dichos del Presidente afectaron las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Brasil.

El proyecto también cuestiona la participación de funcionarios argentinos en un acto político realizado en territorio brasileño.

El texto advierte que las expresiones presidenciales vulneraron los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Taiana recordó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un actor estratégico para la integración regional.

La iniciativa solicita que la Cámara de Diputados exprese formalmente su rechazo a las declaraciones y manifieste preocupación por el deterioro del vínculo bilateral.

El diputado nacional Jorge Taiana presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración para expresar el repudio a las declaraciones formuladas por el presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. La iniciativa sostiene que las expresiones del jefe de Estado argentino provocaron un deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países y constituyeron una injerencia en asuntos internos de Brasil.

El proyecto fue dado a conocer luego de la reciente visita de Milei al país vecino, donde participó de un acto político en respaldo de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Según el texto presentado, durante esa actividad el mandatario argentino formuló expresiones consideradas agraviantes hacia Lula y el magistrado brasileño, lo que, a criterio del legislador, afectó la política exterior argentina y profundizó la tensión bilateral.

A través de sus redes sociales, Taiana sostuvo que las declaraciones del Presidente "avergüenzan como argentinos" y afirmó que sus palabras perjudican las relaciones entre ambos países. Además, consideró que las manifestaciones constituyen una violación de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, normas reconocidas por el derecho internacional y contempladas en la Carta de las Naciones Unidas.

La iniciativa parlamentaria plantea un rechazo formal a lo que define como "calumnias e injurias" dirigidas contra las principales autoridades brasileñas. En ese sentido, argumenta que los dichos del mandatario argentino representaron una grave afectación de los vínculos diplomáticos y de los intereses permanentes de la política exterior nacional.

Otro de los aspectos que incorpora el proyecto apunta a la participación de funcionarios argentinos en el acto desarrollado en Brasil. El texto cuestiona la presencia del canciller Pablo Quirno y del cónsul argentino en San Pablo, Luis María Kreckler, al sostener que asistieron a una actividad de carácter político-partidario, situación que, según la iniciativa, resulta incompatible con las funciones que corresponden al Servicio Exterior de la Nación.

El proyecto también hace referencia a las consecuencias diplomáticas que generó la controversia. En ese marco, recuerda que el Gobierno brasileño decidió convocar a consultas a su embajador en la Argentina y, además, citó al representante diplomático argentino en Brasil para solicitar explicaciones sobre las declaraciones realizadas por Milei.

Para Taiana, la situación excede el plano político y puede tener implicancias concretas sobre la relación estratégica entre ambos países. En los fundamentos del proyecto destaca que Brasil constituye el principal socio comercial de la Argentina y el destino más importante para las exportaciones industriales nacionales, por lo que considera que cualquier deterioro deliberado del vínculo bilateral podría afectar intereses económicos de largo plazo.

El legislador también subraya que Brasil ocupa un lugar central en los procesos de integración regional y en las estrategias de desarrollo productivo compartidas. Desde esa perspectiva, sostiene que preservar una relación institucional estable resulta fundamental para impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la inserción internacional de ambos países.

En ese contexto, el proyecto solicita que la Cámara de Diputados exprese formalmente su repudio a las declaraciones del Presidente y manifieste su preocupación por el impacto que este tipo de episodios puede generar sobre los históricos vínculos de cooperación entre la Argentina y Brasil.

La iniciativa se suma al debate político generado tras la visita presidencial al país vecino y pone nuevamente en discusión el alcance de las declaraciones de los jefes de Estado en el plano internacional, así como sus posibles efectos sobre la política exterior y las relaciones diplomáticas entre dos de los principales socios del Mercosur.